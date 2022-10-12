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美國管制半導體台股崩 龔明鑫：業者要調整訂單

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

美國對中國大陸半導體擴大管制，台灣半導體也遭波及，台股連日大跌，國發會主委龔明鑫表示，美國這次管制從材料到設備、人員都有，業者短期訂單難免減少，長期高階訂單要調整到其他國家。至於台股跌，因為科技股占比重，因此受波及。

立委陳明文、陳超明今天都在立院經濟委員會，針對美國擴大對大陸半導體管制措施，連帶影響台灣相關業者，造成成台股近日連續崩跌，詢問國發會主委龔明鑫如何研判與因應？

龔明鑫表示，美國這次半導體管制項目從材料、設備到人員都有，台灣業者短期訂單調整難免，長期中國要發展先進半導體很困難。台灣業者短期訂單難免要調整，目前低階沒有禁運，到中國大陸沒有問題，但長期高階屬於禁運範圍，廠商要將訂單調到其他國家。

他說，美國對半導體供應鏈規劃愈來愈明顯，世界供應鏈有區分，台灣要更有彈性訂單調整。

立委陳超明則擔心美國半導體供應鏈計畫可能影響台積電未來地位，甚至媒體報導指美國最極端應變計畫之一是未來一旦開戰，要先疏散台積電工程師？

龔明鑫表示，台積電在全世界地位都無法被取代。至於撤離工程師等報導都未經證實，台積電在台灣供應鏈的群聚仍是最完整的。

陳明文關心台股為何嚴重崩跌？龔明鑫表示，台股科技股占比重，因此與美國納斯達克及費半指數連動，都會受美國國持續升息影響。

美國 台積電 半導體

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