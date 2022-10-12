台北紡織展開幕 王文淵：導入數位科技是最大特色

「2022台北紡織展」今（12）日上午舉辦開幕典禮，台塑（1301）集團總裁、紡拓會董事長王文淵在致詞時表示，現階段紡織業仍要面臨許多重大的挑戰，包括全球最大的貿易協定RCEP、中美貿易爭端及能源供應等，都影響深遠，希望政府審慎因應，確保臺灣在既有的經濟基礎上，能夠讓紡織業持續穩定成長。

王文淵表示，今年台北紡織展有一項特色，就是經濟部國貿局運用數位展覽領航計畫，在台北紡織展導入數位科技，結合數位化、網路化、智慧化及環保化的展覽模式，讓線上的參觀者，更能掌握展出內容，並與參展企業充分互動交流。另外，在今天的開幕典禮上，文化部把臺灣文化藝術與紡織業的創新素材互相結合，再度以服裝動態展來呈現合作的成果。

隨著全球氣候暖化加劇，永續發展已經成為臺灣紡織企業經營的核心價值與首要任務，因此，紡織展首日即舉辦「循環紡織論壇」，希望能探討永續發展的策略，達到減碳減廢的目標。

此次紡織業界在國際經濟環境艱困的狀況下，仍踴躍參展，使這一屆台北紡織展的規模超越2020年，不但達到900個展位，參展企業超過370家，更有40多個國際品牌，將參加線上及實體的交流，可望為臺灣的紡織業紓緩困境，創造商機。