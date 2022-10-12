9月景氣燈號變黃藍燈？龔明鑫鬆口：不排除

8月景氣燈號距離代表景氣轉向的黃藍燈，只差一分，立法院經濟委員會立委今（12）日關切國發會如何看待今明年的台灣經濟成長率和物價。國發會主委龔明鑫表示，依目前掌握今年台灣經濟成長率應會比國際貨幣基金（IMF）預估的3.3%高一點，通膨率則會比IMF預估的3.1%，稍低一點。至於2023年的經濟成長率若要達到3%，則會是個挑戰。

立委邱議瑩質疑「真有這麼樂觀」？龔明鑫答詢指出，「挑戰是有的，但相對還是有信心」。立委邱志偉則問，「9月會不會變黃藍燈」？龔明鑫答詢表示，「不排除，不能說沒有那個機會」。

不過，龔明鑫也說，雖然出口翻黑了，但消費確實有比較明顯的好轉，加上後續國境解封，外來的觀光客也可彌補一部分內需，且國內投資和政府支出也都會持續，至於製造業庫存部分，估計可能會延續到明年初或明年中。

立法院經濟委員會今邀請國發會主委龔明鑫報告業務概況，立委關切在全球經濟下行風險升高，俄烏戰爭持續膠著下對台灣經濟成長率和物價的影響。龔明鑫指出，國際貨幣基金（IMF）昨（11）日發布2022年世界經濟展望秋季報告，預估台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，今年通膨率預估為3.1%，遠低於全球。

邱議瑩指出，依目前國際戰略、供應鏈情勢來看，台灣站在這樣一個地理位置，何以這麼樂觀看待，甚至認為物價還會再跌？

龔明鑫答詢表示，消費者物價指數年增率到今年底應該都會維持在2%，由於國際油價、原物料價格的高點是在第2季，陸續反映在第3季和第4季，預估價格會收斂。

立委楊瓊瓔也在質詢時指出，針對美國升息、中國大陸封控，全球景氣拉警報，政府相關單位宜儘速提出因應國際變局，強化總體經濟體質的改善之道。

龔明鑫答詢表示，現在第4季到明年第1季受到國際經濟緊縮影響下，國內產業也面臨存貨去化問題，因此現在重點在擴張內需，目前看起來國內消費的各項數據也都在創新高。對此，楊瓊瓔今日再提政府可比照新加坡發現金，還富於民，龔明鑫則回應表示，「好，我們來研議」。

龔明鑫坦言，目前確實面臨全球金融環境緊縮、俄烏戰事升溫及中國大陸經濟下行等短期經濟風險，政府已提出物價平穩、金融穩定、供應鏈因應、公共建設預算增加、基本工資上調等因應措施。現在又再加上了美國對中國大陸的晶片管制措施。