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國保明年起雙漲：影響280萬人每月多繳142元

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勞保局預估，明（111）年國民年金保費擬漲1成左右，一般被保險人的自付保費，將從現行的每人每月新台幣1,042元調漲為1,184元，預估影響280萬名有參加國民年金國民的權益。另一方面，根據《國民年金法》規定，國民年金的月投保金額隨著中央主計機關發布的歷年消費者物價指數（CPI）累計超過5％時，將會依照該成長率而做一定的調整，目前預期月投保金額將由目前的1萬8,282元調升約8％來到1萬9,740元、近2萬元的水準。

換句話說，國民年金的費率和月投保金額明年起將雙漲，對於被保險人保費負擔來說，無疑都是一種壓力。

隨著月投保金額調漲 各類給付請領也受惠

每每聽到的國民年金保險，自97年10月1日開辦，凡是年滿25歲、未滿65歲，且在國內設有戶籍，同時沒有參加勞保、農保、公教保及軍保的國民，都會自動被納入國民年金保險。據了解，目前參加國民的身分多為學生、家庭主婦及尚未滿65歲且未有工作的勞工等，一旦遭遇生育、身障、死亡事故時，除了可以請領國民年金給付外，並能獲得老年經濟生活的基本保障。

勞保局進一步表示，國民年金保費分擔金額由國民負擔其中的6成、政府負擔另外的4成，目前預估明年月投保金額將調整為1萬9,740元，一般被保險人的自付保費，將從現行的每人每月新台幣1,042元調漲為1,184元，這樣計算下來，增加了142元、漲幅14％。

最後，勞保局並強調，雖說隨著月投保金額的調整，直接導致需要繳納的保費增加，但是國民年金各類給付也是依照月投保金額而定，相對的獲得的給付也會增加，像是生育給付為2個月月投保金額、喪葬給付為5個月月投保金額，還有老年給付也能受惠、強化保障。

▌原文出處：

國保明年起雙漲：影響280萬人每月多繳142元

國民年金 勞保 消費者物價指數

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