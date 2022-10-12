IMF上調台灣經濟成長率3.3% 國發會主委龔明鑫：我們數據比IMF樂觀

國際貨幣基金（IMF）最新報告下修全球經濟成長，但微幅上修台灣今年經濟成長率3.3%，今年通貨膨脹率預估為3.1%，低於全球。國發會主委龔明鑫表示，IMF上修台灣經濟成長率，也說台灣成績相對全世界很不錯，他說，雖然全球有通膨及俄烏戰事，但台灣出口還能維持成長，且投資動能還在，「我們掌握的數據比IMF樂觀一點」。

至於明年經濟成長率是否保三無望？龔明鑫表示，主計總處預估明年3.05%還是有機會。他說，雖然有些產業例如機械業因為中國大陸經濟下滑受影響，但台灣外銷訂單已有結構性變化，東南亞訂單大幅成長，明年東南亞很好，因此產業也要移轉。

立委楊瓊瓔建議國發會仿照新加坡，將超徵的稅收還富於民，刺激消費，要求國發會兩周內研議方案，龔明鑫雖態度保留，表示稅收有其特定用途，但最後同意兩周內研議，並向立委提出報告。

立法院經濟委員會今天邀請國發會業務報告並備詢。立委都關切今年8月景氣對策信號分數已掉到變燈下限，國泰金控發表的經濟氣候及金融情勢也下修台灣經濟成長率，台股近日也大跌，詢問國發會如何看待台灣未來景氣？

龔明鑫引用IMF今天最新公布預測，下修其他國家經濟成長率，但反而上修台灣到3.3%，全年物價預估3.1%，並指IMF稱台灣這個成績相對全世界是非常好。他說，雖然八月出口出現負成長，但台灣全年出口還可維持正成長，國內投資與實質消費也可維持既定動能；消費者物價指數八月九月都已掉到三以下，由於國際大宗物資價格最高是第二季，台灣也反映在第二季，第三、四季會收歛，「因此我們掌握的數據會比IMF樂觀一點」。

立委邱議瑩表示，國際油電價格最近又往上，且國際局勢變化大，龔明鑫想法會不會太樂觀？立委楊瓊瓔也指出，美國升息及中國大陸封控，持續影響市場，歐、美、中都拉警報，台灣必定也會受衝擊，國發會不宜太樂觀。

龔明鑫表示，今年第四季及明年第一季是半導體去化時間，所以重點是擴張內需，目前消費履創新高，「國際挑戰還是有，但相對有信心」。

龔明鑫報告時指出，未來國際經濟有三大變數，分別是一、全球通膨嚴重，造成需求面縮減；第二、俄烏戰事會牽動供給面受阻；三、中國大陸經濟趨緩，牽動不只供給面， 需求面也會受影響。