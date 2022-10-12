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應邀美智庫演講 王美花：世界需要台灣 台灣需要世界

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花以簡報強調台灣除了地緣地位關鍵外，完整的半導體製造關鍵地位無法被複製或取代，凸顯台灣對全球經濟的重要性。經濟部提供
王美花以簡報強調台灣除了地緣地位關鍵外，完整的半導體製造關鍵地位無法被複製或取代，凸顯台灣對全球經濟的重要性。經濟部提供

經濟部長王美花9日至16日率團出訪美國，於台北時間12日應美國「智庫戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請進行專題演講。王美花以簡報強調台灣除了地緣地位關鍵外，完整的半導體製造關鍵地位無法被複製或取代，凸顯台灣對全球經濟的重要性。

她也說，台灣的安全也代表全球供應鏈的安全。台灣與美國及其他國家繼續合作，維持效率生產，才是對全球經濟最重要的保障，「世界需要台灣，台灣需要世界」，台灣半導體產業經過超過40年時間，發展出全球最先進、最高品質、最具成本效益的製造模式，以及超過1,000家完整的供應鏈廠商，這樣的生態系幾乎無法複製或取代。

王美花強調，我國與美方共同應對挑戰。台灣週邊海域是世界最忙碌的航道之一，台灣位於第一島鏈海空運重要地位，因此，台海的和平穩定是維繫東北亞政治和經濟的重要支柱。一旦台海受到威脅或發生危機，日本、南韓甚至中國大陸本身，都會受到連帶影響，甚至將徹底改變整個印太區域的政經秩序。

CSIS總部位於華盛頓特區，是美國重要的跨黨派外交政策智庫。王美花部長應邀以＂WHY TAIWAN MATTERS-from an Economic Perspective＂（從經濟角度說明台灣對世界至關重要）為題發表演講。

王美花表示，過去台商配合美國品牌商前進中國大陸設廠，也帶動台灣中間產品，特別是半導體出口大陸。近年來趨勢有了變化，配合美商布局策略調整，台商轉移投資重心到美國、東協、印度，也回台投資生產，而降低對大陸投資。

王美花分析，全球最先進製程主要都在台灣，如果先進製程半導體因受到干擾，無法供應，包括中國大陸、美國及全球科技與經濟發展都會受到很大的影響，因此台灣與美國及其他友盟合作，維持最有效率生產，才是對全球經濟利益最有效的保護，這就是「世界需要台灣，台灣需要世界」。

最後王美花強調台灣和美國共享民主、人權、法治和市場經濟的普世價值，是自然的盟友和夥伴，台灣將持續扮演關鍵分工角色，與美國共同打造具韌性的供應鏈。

美國 王美花

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