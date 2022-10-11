Appier完成收購Woopra 強化即時分析顧客旅程的CDP

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的沛星互動科技(Appier)今日宣布完成收購美國行銷科技業者Woopra。Woopra以SaaS模式，專注於顧客旅程分析，為企業提供深入的數據和資訊以優化和客戶的互動。

Appier表示，本次收購將結合進階AI技術和用戶導向的視覺化分析，強化Appier以第一方數據為導向建置新一代顧客數據平台（Customer Data Platform，CDP）的領先地位。Woopra加入後，將為企業快速整合與同步顧客數據，即時分析顧客旅程中的每一個接觸點，發揮Appier AI決策與行動的能力。

Woopra在美國和歐洲擁有廣泛的B2C和B2B產業客戶群，專精於顧客旅程分析、行銷自動化和數據管理。併購案可擴大Appier在客戶和產品分析市場的定位，帶動美國和歐洲企業級市場的市佔率和業務成長。擴大和鞏固Appier的業務拓展，特別是針對企業級產品線。

CDP可協助企業進行個人化互動、刺激行銷和成效評估方面扮演重要角色。市調機構預測全球CDP 市場將從2022年的14.2億美元增長到2029年的69.4億美元，複合年均增長率（CAGR）25.4%，從數據獲取洞察，再將洞察轉化為可採取的行動及其所耗費的時間是當前CDP領域最關鍵的問題。

Appier共同創辦人暨執行長游直翰表示，第一方數據管理與顧客洞察方面最佳的AI解決方案與 Woopra 卓越的分析與視覺化功能相互結合，可為全球企業打造業界一流的 CDP。Woopra共同創辦人暨執行長Elie Khoury也表示，Woopra期許重塑運用顧客數據的方式進而做出明智的決策。併購案是Woopra新階段的開始，企業能在顧客旅程的每一個接觸點發現洞察，並且透過蒐集和預測顧客未來的行為策劃更智慧的行銷活動。