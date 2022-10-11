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國產署原址改建案 明年Q1調降權利金捲土重來

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國產署原址改建案歷經四度流標，財政部國產署今（11）日表示，目前正修正中長程計畫報行政院，預計明年第1季重啟招標，由於營造成本高漲，權利金將適度調降，權利金加計70年地租將低於13.5億元。

國產署副署長游適銘表示，經過檢討，潛在業者主要反映營建成本高漲，市場缺工缺料問題嚴重、通膨升息等因素，加上疫情影響，財政部將調降權利金，目前正在報行政院核定，目標明年第1季釋出。

國產署現址位於光復南路，屋齡老舊亟需改建，財政部計畫循「財政人員訓練所模式」，與民間廠商採合作開發方式改建原址，並結合精華地段地上權提升商業誘因，業者得到70年地上權，同時必須為國產署辦公廳舍完成改建，這也將是中央部會首宗危老改建案。

不過此案在去年5月首度公告招商，先搭配金華段住宅區基地、中山段商業區基地地上權推出，連續兩次流標後，國產署「換菜色」，將金華段土地改為南港段商業區基地，希望擴大誘因，不過後來又經過兩次公開招標，仍以流標收場，前後共流標四次。

其中南港段基地，位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場林立，毗鄰東區文創基地瓶蓋工廠，面積約1,109坪，使用分區為特定商業區。

至於中山段基地則鄰近捷運民權西路站，周邊有許多企業總部，面積337坪，使用分區為第三種商業區。

國產署 地上權 財政部

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