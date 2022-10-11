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麗清第三季營收飆16.96億元 締造歷年單季新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

麗清（3346）公布9月合併營收達5.91億元，年增8.21％，已連續四月刷新歷年同期新高，受惠整體營運動能強勁，2022年第三季合併營收達新台幣16.96億元，繳出歷年單季新高，並較去年同期成長29.67％。

展望2022年第四季，麗清持審慎樂觀看法。看好大陸政府積極刺激車市銷售，近期並祭出延長新能源車免徵購置稅政策，麗清持續深化客戶業務合作，目前整體在手訂單仍保持歷年新高水準，持續調整各生產基地出貨排程，以滿足客戶強勁訂單需求，加上桃園觀音廠增設產線將於第四季投入生產，有助於進一步增添整體出貨量能，可望未來營運隨著客戶備貨保持強勁力道同步繳出亮麗成績。

麗清表示，整體營運動能強勁，主要受惠華域視覺、廣州小糸、海拉、ZKW等主要客戶積極加大LED車燈模組產品拉貨力道，整體銷售表現隨著大陸車市銷售回升而同步提振，再加上LED頭燈控制器銷售穩步放大，以及近期正式打入美國知名電動車品牌-特斯拉2款電動車之LED尾燈產品小量出貨貢獻挹注下，帶動集團整體產能稼動率保持旺季水準，締造第三季營收攻上歷年單季新高之重要關鍵。

麗清進一步表示，集團致力提升LED車燈於全球車市滲透率表現，憑藉掌握LED車燈模組光學、散熱、機構、電子等整合技術與研發，並優化兩岸生產基地產值提升，除有效創造麗清業務接單動能穩健向上、擴大客戶群有成，更係主要LED車燈一階供應商重要合作夥伴，且看好LED車燈仍為全球汽車照明主流產品，加上全球車廠加速新能源車款推出，有助於創造麗清整體業務更為有利的拓展機會，長期而言，集團持續落實產品結構優化、強化LED車燈模組技術開發、精簡費用等策略，以期創造營運規模擴大與獲利能力精進之效益。

LED 麗清 新能源車

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