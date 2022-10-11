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油價跌台塑化Q3虧損 台塑四寶單季獲利大減逾九成

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑四寶第3季自結獲利財報出爐。受到國際油價下跌、提列庫存損失衝擊，台塑化（6505）第3季由盈轉虧，出現稅前虧損87.32億元、稅後純損62.83億元，單季每股淨損0.66元。加上因疫情、通膨、升息等狀況衝擊消費市場，導致石化終端需求不振、對利差不利，雖有股利及匯兌收益進帳，但台塑四寶合計第3季稅後純益僅剩52.8億元，較第2季的587.62億元，減少逾九成。

台塑化第3季合併營收2290.64億元，季減4.3%；稅前虧損87.32億元，比第2季稅前盈餘210.42億元減少297.75億元；第3季自結合併稅後虧損62.83億元，比第2季稅後純益169.14億元減少231億9,891萬元，每股稅後淨損0.66元。前三季每股稅後純益（EPS）為2.55元。

台塑（1301）第3季合併營收556億元、季減24.7%；本業利益4億元，季減96.9%；合併稅前盈餘61億元，季減75.9%；合併稅後純益57億元，季減72.8%，單季EPS為0.91元。前三季EPS為6.84元。

台塑表示，因為歲修廠數增加，產銷量減少，加上石化產品需求不振，價格走跌，且用電成本增加，因此第3季本業獲利比上季減少148億元。而在業外部分，第3季雖有現金股利以及匯兌利益等，但台塑化因存貨跌價損失及烯烴產品價差縮減致虧損，故認列權益法投資損失17億元。

南亞（1303）第3季合併營收825.9億元，季減12.8%；營業利益31.9億元，季減68.7%；合併稅後純益為33.7億元，季減76.5%，EPS 0.43元。前三季EPS為4.13元。

南亞指出，本業營業利益減少，化工產品因產品售價下滑，而電子材料產品部分，則由於高階載板需求持續成長，電路板獲利已連續11季增加；其他電子材料產品因下游產業保守控制庫存，致獲利不如上季。另，聚酯、塑膠產品獲利減少，係市場消費意願降低所致。業外部分，雖然有南亞科（2408）、股利及匯兌收入，但因認列台塑化虧損14.5億元，所以權益法投資損失達14.5億元。

台化（1326）第3季合併營收907.37億元，季減15.8%；稅前盈餘為16.9億元，季減80.25%；合併稅後純益為24.90億元，季減59.8%，EPS 0.43元。前三季EPS為2.54元。

台化表示，受俄烏衝突無止戰跡象、歐洲天然氣斷供及中國大陸封控等影響，加劇能源價格上漲及通膨態勢，多國央行大幅升息縮緊貨幣，美元獨強，各國消費力降低，終端市場消費萎縮，下游需求疲弱，同業削價競爭降庫存，主要產品幾無利差，影響本季營業利益較上季減少80.4億元。合併營業外淨收益增加11.7億元，其中現金股利增加47億元，匯兌增加6.5億元，權益法投資收益減少43.9億元，其中台塑化減少54.5億元，麥寮汽電增加7.6億元。

台塑化 EPS

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