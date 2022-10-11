「永續綠能浪潮-從世界到越南」研討會 今日登場

安永聯合會計師事務所於今（11）日舉辦「永續綠能浪潮-從世界到越南」研討會，談論越南綠能目標與世界經貿關係之發展，以及台商如何因應永續綠能浪潮，掌握未來的相關契機。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，越南經濟成長快速，也是許多台商眼中熱門的投資經濟體，在成為世界工廠的路上，大家都十分關注當地綠能的發展。

探討如何打造智慧城市以因應氣候變遷，台灣大學土木工程系教授李鴻源表示，氣候變遷造成近年有多國發生水災等異常災害，需透過土地規劃利用、改良系統等措施，借鏡如新加坡、荷蘭等國外設計案例，減少未來類似情況的發生。

他舉例新北市中港大排進行截流防汙等整建工程後呈現的新模樣，強調不只是實質環境改造，更要啟動社區與市民投入的城市總體，改造公共溝通、資訊分享與平臺建置等措施來達成。他指出，面對氣候變遷不能僅止於等待解決問題，而是須透過科學、政府政策、公共關係等，改變舊有思維、參考創新的相關案例，並結合公共關係與社區居民，以創造出新的模式以因應氣候變遷風險。

針對目前全球氣候與經濟情勢，前駐越南代表黃志鵬大使指出，俄烏戰爭爆發，國際煤炭及天然氣等能源及原物料隨之⼤漲，各國開始加速「新能源發展」趨勢，能源⾃保問題已成為國家⾸要防範的⽬標，加上即將召開的COP27將特別關注「發展中國家的氣候正義」，持續推動全球的能源安全與氣候變遷議題。

黃志鵬談到，越南ESG現況與未來發展，根據越南國家電力發展計畫第八版，越南在2021年至2030年平均GDP年成長率估計為6.6%，但平均用電年成長將達到8%，為達到「世界綠工廠」設下的目標，綠能在供應鏈的運用可說是刻不容緩。根據估計，到2025年越南可能仍短缺277億千⽡時電力，越南總理也宣布將在2050年前將該國的排放量減少至淨零，並大規模開發太陽能和風能，企業轉型已是勢在必行的經營策略。此外，越南民間若向公共電網供應綠電時，除了獲得原本的電價外，還可以賺取額外補貼，以及稅收抵免機制，藉此期望減少能源用電。

歐盟碳關稅邊境調整(CBAM)對於越南企業也將造成衝擊，歐盟碳關稅邊境調整將於2023年至2025年此過渡期試行，2026年起正式實施，屆時企業除了有應申報項目，歐盟法規對 CBAM 海關機制也有申報程序與資訊交換機制。

而越南企業應如何因應CBAM影響，安永聯合會計師事務所審計服務部資深經理朱田晏三指出，可採用太陽能發電、直接購售電等方式投入能源轉型、節省能源消耗，以及檢視供應鏈合作，建立CBAM因應對策。他建議臺商在2023年前需做好準備工作，包括辨識正確的關稅稅則分類號碼與產品原產地證明；因應未來的每季申報書表，開始蒐集必要資料、設定系統程序、測試資訊品質的正確性；針對現行供應鏈營運模式的效能，執行評鑑與成本影響分析，並規劃調整適合未來CBAM的供應鏈營運模式。

安永聯合會計師事務所氣候變遷永續發展服務與ESG諮詢服務負責人曾于哲分享，對於永續即等於創新轉型的見解，並透過與李鴻源教授、黃志鵬大使的對談，探討在這波浪潮下，對越南可能的影響、台商的區域及國際間的商機與挑戰，以及台越雙邊經貿關係的未來展望。