楠梓科技產業園區揚水站提升工程 放流水質優於標準

臉書母公司Meta周二（11日）將在開發者大會發布新款VR頭戴裝置，以及新的元宇宙功能。自去年10月臉書改名Meta後，公司投入數十億美元與數千名員工實現祖克柏的願景，但「元宇宙元年」卻走得十分坎坷。旗艦版虛擬實境應用程式bug多，甚至連自己人也不想用；內部戰略頻繁改變，讓員工士氣低落。專家表示，元宇宙最大問題在於「沒人知道那是什麼，連矽谷天才們也不例外」。

2022-10-11 16:05