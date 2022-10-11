楠梓科技產業園區揚水站提升工程 放流水質優於標準
經濟部加工出口區管理處斥資1億8,000萬元，提升楠梓科技產業園區放流水水質，今（11）日舉行竣工通水典禮，工程完成經由功能測試確認放流水水質可低於放流水標準約85%以下，園區揚水站核准排放量也由原先核准2萬6,020CMD提升至3萬3,250CMD，增加排水量額度。
加工處長楊伯耕表示，楠梓科技產業園區揚水站於2006年完工啟用迄今已有16年歷史，透過這次揚水站的功能提升，除優化現有揚水站放流水質外，也因增加排放量，為楠梓園區提供了更多增、擴廠機會及永續經營的環境條件，不僅讓廠區的企業更興盛，更能兼顧環保，朝向循環經濟、產業永續發展的目標前進。
加工處進一步說明，「楠梓園區揚水站設施功能提升統包工程」委由歐榮環保科技股份有限公司及上益營造股份有限公司共同承攬辦理，此次工程使用我國工業技術研發龍頭工研院所研發主推之最新BioNET技術，增設生物處理單元及污泥脫水單元，將原不具生物降解功能之舊設備，提升具備生物處理效能，使園區放流水可優於環保局所訂之標準，有助園區產業發展永續經營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言