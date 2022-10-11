RNAi大廠艾拉倫拜會生技中心 有望合作核酸藥物

財團法人生物技術開發中心今（11）日表示，為引領台灣生技取得國際核酸藥廠合作機會，生技中心與RNAi國際核酸藥物大廠艾拉倫（Alnylam）舉辦會談，雙方針對未來在核酸藥物技術的發展進行全面性討論，期盼為台灣生技產業在次世代核酸藥物領域中找尋更多合作機會。

生技中心表示，2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）9月7日閉幕，會後行政院副院長沈榮津特別宣示，政府將以核酸藥物為重點，帶頭投資CDMO（委託開發暨生產服務）公司。

近年來隨著BNT、莫德納在新冠mRNA疫苗的成功應用，不同類型的核酸藥物與疫苗（mRNA、siRNA、RNAi等）已成為全球各國重點發展的領域。生技中心董事長涂醒哲指出，艾拉倫在全球核酸藥物的開發與應用具領導性地位，其用於罕病的核酸藥物Onpattro（成分名patisiran）更在2018年獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，為全球第一款通過的RNAi核酸藥物，期待台灣透過交流，學習艾拉倫在核酸藥物開發經驗，全面性的參與相關製程研發，讓台灣在亞洲地區的核酸藥物研發與製造搶得先機。

生技中心執行長吳忠勳表示，經與艾拉倫深度討論後，了解艾拉倫在核酸藥物整體技術研發方向，從最初遺傳疾病研究，跨入HBV（B型肝炎）、高血壓、阿茲海默症等不同疾病應用領域，代表RNAi技術可應用在未來藥物或疫苗研發前景無限。

然而，目前核酸藥物研發與製造供應鏈幾乎集中在北美和歐洲藥廠手上，亞洲現僅有幾家短鏈製造廠商，尚未出現已建置完成的長鏈核酸藥廠。

為此，生技中心請艾拉倫評估未來在台灣設立研發中心的可能性，期盼扮演台灣核酸藥物研發領頭羊角色，提早讓台灣加入全球核酸藥物市場供應鏈，實現政府加速次世代生技產業發展的終極目標。

對於下階段在台灣投資研發或設廠的規劃，艾拉倫總經理Norton Luiz Fortuna de Oliveira表示，因台灣具有先進的醫療與健保制度環境，艾拉倫已來台共進行四次投資評估，並已納入41位台灣病友參與多項三期臨床研究，此為台灣歷年來最大規模的罕病臨床研究投資，配合藥物給付審核進程，期望罕病藥物Onpattro可在今年底獲得突破性進展。

由於生技中心多年來已累積深厚的生物製藥研發經驗，已邀請生技中心今年10月至艾拉倫美國總部參訪，期盼雙方緊密成為核酸藥物研發的重要夥伴。