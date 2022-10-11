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貿協率台廠訪美三大車廠 黃志芳預約明年德國團

聯合報／ 記者黃有容／美國華府即時報導
貿協董事長黃志芳。記者黃有容／攝影
貿協董事長黃志芳。記者黃有容／攝影

貿協將於美東時間10月12日至14日舉辦台灣形象展，這次是首度移師美國舉辦，貿協董事長黃志芳特地提前率領15家電動車供應鏈相關台灣廠商，前往底特律拜訪美國三大車廠及一階供應商。黃志芳表示，成果非常豐碩，明年4月將再率團赴德國參訪大型車廠。

黃志芳指出，這次率團到底特律拜訪底特律三大車廠，包括通用汽車、 福特汽車（Ford Motor Co）、Stellantis，以及全球第七大汽車一階供應商ForVIA。他說，三大車廠即使在多數人居家辦公的時期，仍皆派出「Key Man」接待，包括重要高階主管、全球採購事務負責主管等，並帶著相關採購、研發、技術主管與訪團進行深度交流，並針對訪團中個別台廠的產品特性，與三大車廠主管進行分組討論和細部交流。

黃志芳表示，他告訴三大車廠，國內ICT產業和美國科技公司，像是蘋果、IBM、Dell、英特爾等，都已經合作幾十年了，這次參訪團中的和碩、鴻海就是蘋果供應鏈iPhone最重要兩家製造者，台灣可說是美國這些科技公司最信任且技術最成熟的合作夥伴，未來電動車時代，以台灣在ICT產業、汽車電子優勢，很希望能迅速跟這些大車廠形成類似合作關係。

黃志芳說，貿協還做了台灣電動車產業地圖提供給三大車廠等美國廠商，搜羅「CASE」：通訊、自駕、共享、電機等四大類、共300多家業者資訊，幫美國廠商「做功課」。

本次參訪團共有15家業者，囊括電動車重要領域，如車電、光達、自動駕駛、智慧座艙、顯示面板、充電樁、電動車平台等，其中10家業者也會參加台灣形象展，黃志芳認為，這次參訪最重要的兩個意義，是組成國家隊的概念，讓台灣業者可以一次拜會三大車廠；第二是三大車廠在未來研發時，會因此知道台灣擁有他們需要的資源，「這個效應、價值非常大」。

黃志芳透露，有了這次成功的參訪經驗，明年4月將再帶台灣業者去拜訪德國大型車廠。

不過，黃志芳並沒有透露這次參訪的具體合約成果，一方面是因為業者大多簽署保密協議，不能透露，另一方面，黃志芳分析，跟車廠的合約不會那麼快，因為必須要先建立關係，而這一步就是最難的。有些國內企業已經成功打入車廠供應鏈，如群創很早就跟通用合作，台灣形象展時也會有通用最新的休旅車展出，搭載面板就是來自群創。

黃志芳 美國 電動車

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