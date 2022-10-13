台電龍潭60MW儲能案場新進展！Bureau Veritas(立德國際)助東元電機取得IEC62933安全認證

零碳趨勢下，全球能源加速轉型，越來越多國家啟用再生能源，同時帶動了儲能市場發展。台灣推動綠能卻頻傳停電，因此積極發展儲能技術、示範計畫，以及興建大型電池能源儲存設施，勢在必行。然而，想進入儲能市場，導入國際規範並取得安全驗證，才能確保企業資產和儲能場域的安全。

立德國際（Bureau Veritas）在全球檢測、檢驗與驗證服務是領導品牌，已經協助多家大企業順利進入市場，其中，今年與東元電機的合作上將可望促成重要的里程碑。

台電龍潭超高壓變電所(E/S)儲能設備系統，規模達60MW，為全台29個超高壓變電所中，規模最大的場域。東元電機在今年四月成功標下該場專案，並委託立德國際執行此場儲能系統IEC62933認證，藉由國際規範的驗證，避免儲能系統發生如爆炸失火等意外，造成安全危機。

圖／立德國際提供

雙重認證 穩固發展再生能源

東元電機從2015年跨入儲能領域，積極佈署再生能源市場，已連續3年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW，市佔率已達35％，其中，彰芳西島風場第一期的100MW陸上變電設備，已成功加入台電系統。與立德國際攜手下，穩固再生能源儲能的安全發展。

「立德國際秉持著企業一貫理念，協助客戶永續經營。」立德國際消費性產品事業部科技產品台灣總經理姚宏達表示，如同與東元在台電的合作案當中，針對IEC 62933風險危害，進行多次分析與評估。

事實上IEC 62933 儲能系統測試認證，申請過程相當複雜，不過立德國際的專家有效率且精準提供儲能系統商解方；像是系統關鍵零組檢的報告審核、結構分析，以及產品設計與測試等服務。同時，立德國際也協助東元電機獲IEC 62443 -3-3 的儲能資訊安全認證，建立更完善的資安框架。

放眼全球永續趨勢 維護能源永續安全

在零碳浪潮催生之下的儲能市場，需要專業的風險評估，以及相關的測試與認證，立德國際是全球性的集團，分支機構遍佈140多國，法國總部有專門統籌永續服務的團隊，不但能縱觀全球的永續趨勢，也相當了解各國因應永續之下推動的法規及政策，有了立德國際的支援，相信可讓能源轉型安全且永續地發展。