OPEC+減產 街口投信：看多油價情緒明顯回溫

油價自10月以來由低位彈升，布蘭特與西德州原油期貨皆站回90美元以上整數關卡。街口投信分析，昨(10)日雖受中國大陸經濟數據不佳影響出現小幅回檔，但過去一周布蘭特與西德州原油期貨分別上漲8.25%與8.97%，顯示在上周OPEC+開會達成協議，將原油自11月起生產配額日減少200萬桶後，看多油價情緒明顯回溫。

近期金融市場風險情緒不佳，然油價逆勢走揚，雖然部分產油國目前產量低於其配額，但面對OPEC+提出疫情以來產油國最大減產計畫，使之前因全球經濟放緩備受衝擊的油價逐漸脫離前波低位。此外，原油市場面臨歐盟對俄羅斯更多制裁的不確定性，俄羅斯副總理亦表示將進一步降低原油產量藉以抵銷歐盟對俄羅斯實施價格上限的負面影響，供給面可能的緊縮，強化對油價支持的力度。

街口投信表示，美國與OPEC+陣營對產油觀點歧異加大，為避免油價因供給緊縮而大幅上揚，美國僅能透過釋放戰備儲油因應。然俄烏地緣政治風險難見緩解，俄羅斯反制歐盟的行動亦將影響冬季能源供應趨緊。供給面受到抑制下，原油閒置產能仍處於長期低位，隨著疫情封鎖逐步解除，原油需求升溫，冬季用油旺季來臨，皆可視為短線推升油價重要因素。