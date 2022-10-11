報喜！無薪假人數大減4,714人 旅行社減幅達3成5　

勞動部今（11）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,042家、1萬3,336人實施無薪假，較上周減少692家、4,714人，其中受到國境大門即將開放的關係，支援服務業的減幅最為明顯，減少了3,154人，減幅達35%。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期的減班休息人數減幅達26%，該人數已回到今年上半年本土疫情爆發之前的水準，今年本土疫情大爆發的時間點落在4月15日左右，當時的減班休息人數約落在1萬3,500人左右，雖然本次的統計或多或少也受到月底月初統計的影響，不過整體來看還是朝下降趨勢走。

黃維琛進一步說明，本次減少最多的行業別為支援服務業，其中有一家大型旅行社停止實施了600多人，還有一家中小型旅行社停止實施120多人，另外，也有一家旅館業停止實施100多人，這些都是已經確定不會再度實施。

不過值得注意的是，本次運輸倉儲業及批發零售業，雖然也有減少，但減幅不大，黃維琛說，主要是因為航空公司班次呈現逐步回復，不是一次全部恢復，目前觀察下來下期統計仍會有實施減班休息的狀況；整體而言預計下期還是會呈現增增減減的狀況，不排除還是有部分事業單位是受到月底月初統計效應影響。

至於到底什麼時候才能整個恢復到去年年初的水準，黃維琛說，當然還是要看邊境管制的後續狀況，不過目前看來國人的旅遊量能是有在逐步恢復，整體方向還是朝向樂觀的；另外，製造業的部份，還是呈現有增有減的狀況，目前看起還算是相對平穩，雖然前幾期有部分產業實施，導致人數微幅增加，但由於幾個大的龍頭公司都沒有動靜，因此仍可以判斷目前製造業景氣尚未受到影響。

根據勞動部減班休息統計，本期實施家數前三分別是支援服務業1,105家、批發及零售業262家、製造業186家；實施人數以支援服務業5,817最多，其次是製造業3,355人，第三為批發及零售業1,234人。