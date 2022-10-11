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最低工資法何時才能通過送審立院 蘇揆今回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長蘇貞昌前往立法院進行施政報告。圖/行政院提供
行政院長蘇貞昌前往立法院進行施政報告。圖/行政院提供

隨著立法院開議，本會期即將審理的法案也受到外界關注，面對相當關心蔡總統所提的《最低工資法》仍在在行政院，對此，行政院長蘇貞昌今（11）日表示，蔡總統在國家無論怎麼樣困難的情形下，都每年調升基本工資，至於各項立法都需要經過產學各界，以及立法院討論溝通。

蘇貞昌今日前往立法院進行施政報告時被問及，最低工資法不但是總統的政見，勞團和民進黨立委上周五也公開呼籲，那請問政院版的草案何時會送交立院審議？

蘇貞昌回應，蔡總統在國家無論怎麼樣困難的情形下，都每年調升基本工資，同時增加育兒津貼、擴充長照據點，甚至於推出給租屋族的租金補貼，種種都是在減輕人民的負擔。至於各項立法，都必須與產學各界，以及立法院討論溝通。

立法院 蘇貞昌 基本工資

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