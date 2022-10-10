美元強弱如何影響全球金融市場？央行說分明

美元強弱如何影響全球金融市場？中央銀行報告指出，美元是全球最重要的國際準備貨幣，透過美元的升貶，美國貨幣政策與全球風險規避也會進一步放大其對風險資產價格暴漲暴跌，以及全球資本流量四處亂竄的力道。

央行舉例說，今年以來，當美國緊縮貨幣且全球風險趨避程度增加，則美元走強，會使得跨國投資資金大幅撤離新興經濟體，而國際銀行體系於動盪期間，會進行去槓桿化—即積極降低授信或償還債務，以降低槓桿倍數，使得國際資金大幅緊縮。

在全球金融循環中，全球資產價格、槓桿率及資本流動均會同步消長，在金融循環收縮階段，如當前聯準會因通膨嚴峻而加速緊縮貨幣政策，全球投資者承擔風險意願降低，風險性資產價格齊跌，美國境內及國際上也出現美元融資壓力（美元借貸不易或融資成本上揚），國際資金移動收縮。

過去央行經常以「大魚跳入小池塘」為喻及「美國Fed基於法定職責實施QE政策，央行基於法定職責，必要時須調節匯市」的宣示等，其實就是表達美國貨幣政策的外溢效果（不論是寬鬆貨幣政策或緊縮貨幣政策），會對台灣的經濟金融產生很大的影響。

央行指出，當前全球經濟金融面臨「雙重打擊」（double whammy）。俄烏戰爭與中國大陸防疫措施的影響，使全球經濟供給面受到極大影響；另一方面，美國等主要經濟體亦面臨勞動市場緊俏，所以陸續採取緊縮性貨幣政策以抑制通膨上揚，這些緊縮貨幣政策會透過全球金融循環而對全球經濟帶來另一層次的壓力，台灣也很難置身事外。