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如何確保秋冬穩定供電？ 台電十字說明

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

媒體今（10）日報導，台電調查用電大戶能否於周末自行發電。對此，台電回應表示，現行「緊急應變措施」執行期間原本就涵蓋周六日，並非新措施，執行時機僅在電力系統有緊急調度需要時，才會通知有意願的用戶配合執行調整用電，並非強迫參與。

此外，針對秋冬供電，台電則強調，會以「保守的預測、最好的準備」來因應秋冬供電，必要時啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元措施，致力確保穩定供電。

中國時報今日報導，傳台電開始調查半導體、傳產用電大戶，能否在周末假日配合「緊急應變措施」，也就是電力不夠時，啟用廠內自備發電機，協助度過供電危機，減輕台電負擔。

台電今日發布新聞稿說明，由於周一至周五負載較高，部分發電機組安排於周六及周日進行短期檢修，以提高機組平日運轉可靠度並維持系統穩定安全供電，也因應周末檢修模式，因此需量反應的保險機制，也採取自願性參加方式，增加周末電力系統調度彈性，台電針對已參加該措施的用戶，預為調查周六、日的配合意願及能力，用戶仍可視自身用電情形衡量自由參與，並無強制分配抑低量的情形。

台電補充說明，10月起因汽電共生業者擴大參與汽電共生收購措施，其供電能力已恢復去年水準，最低備轉容量（率）可提升為280萬瓩（8%）以上。隨著再生能源大量併聯，用戶配合負載變化彈性調整用電，也有助於確保系統供電穩定。

台電 供電

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