快訊

好神！資深媒婆代神明提親 男女神明一擲就聖杯

市場隨消息面擺盪 法人：13日台積電法說是指標

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二次確診別忘領勞保傷病給付！ 已有326人二次領到錢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。示意圖。記者侯永全／攝影
勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。示意圖。記者侯永全／攝影

勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。勞保局統計，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來至今（2022）年9月底止，勞保局核付76.8萬件新冠傷病給付中，同一被保險人因不同確診日期提出申請且核付者，共計326件。

勞保局官員強調，新冠重複感染之定義，是衛生單位權責。勞工只要取得「隔離通知書」、「數位新冠病毒健康證明-檢驗結果數位證明」或健保快易通 APP 登載「檢測陽性通報 確診」之截圖畫面等，足以證明確診之相關資料，並於保險有效期間確診且符合傷病給付請領規定者，勞保即核發給付。

簡言之，只要勞工每次都能出示上述文件，不論是第一次或第二次確診，勞保傷病給付都會給付。

隨著病毒變種傳播速度加快，中央流行疫情指揮中心10月初又放寬「重複感染」之定義，預期二次確診申請案件將會逐漸攀升。

根據指揮中心對「重複感染」定義有兩項：一、距前一次發病日或採檢日14天起至三個月內，如原慢性症狀惡化、或出現發燒或有新呼吸道症狀，且PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性，並經臨床醫師診斷為「重複感染」者，經通報後即依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。二、距前一次發病日或採檢日三個月以上，PCR檢驗陽性或抗原/核酸快篩陽性者，原則視為新感染個案。

勞保 疫情

延伸閱讀

勞退金「一次領還月領？」網點長輩經驗：選這種後面都很慘

退休金算盤／勞保破產倒數 改革勢在必行

勞保費率明年調漲至12% 勞工每月平均多繳36元保費

整理包／解封倒數！確診和隔離者補助一次看 忘記領就沒了

相關新聞

你申請了沒？百萬勞工請領新冠勞保給付 平均領2835元

疫情又升溫，勞工輕症確診七天居家照護期間可請領勞保傷病給付，申請案件大爆滿，勞保局統計指出，現已逾百萬人申請，核付件數共...

加油再等等 中油：汽、柴油各降0.1元、0.2元

台灣中油宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、9...

二次確診別忘領勞保傷病給付！ 已有326人二次領到錢

勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。勞保局統計，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來至今（2022）年9月底止，勞保...

直營、加盟站油品品質不同？ 中油給答案了

關於中油直營站、加盟（民營）站之油品品質不同的說法一直流傳，更有消費者擔心兩者品質不一，因此刻意挑選直營站加油，但台灣中...

退休金作戰／全球狂升息…靠定存準備退休不好嗎？ 專家：萬萬不可

近2年市場動盪，未退族用來退休準備的工具愈趨保守，據台灣人壽最新公布的調查，定存是國人準備退休金第一的工具，保險則是第二位，風險較高的股票為第三名。讓學者不禁感到擔憂，國人太重視保本「打安全牌」，在高通膨、低利率時代，無法發揮長期複利效果。

台積電法說將登場 明年客戶訂單成法人關注焦點

今年1月到7月薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，行政院主計總處12日將發布8月受僱員工薪資調查統計結果，預估在8月消費者物價指數（CPI）年增率大幅回落至2.66%的情形下，有機會使得經物價指數平減後的「實質經常性薪資」轉呈正成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。