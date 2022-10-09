二次確診別忘領勞保傷病給付！ 已有326人二次領到錢

勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。勞保局統計，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來至今（2022）年9月底止，勞保局核付76.8萬件新冠傷病給付中，同一被保險人因不同確診日期提出申請且核付者，共計326件。

勞保局官員強調，新冠重複感染之定義，是衛生單位權責。勞工只要取得「隔離通知書」、「數位新冠病毒健康證明-檢驗結果數位證明」或健保快易通 APP 登載「檢測陽性通報 確診」之截圖畫面等，足以證明確診之相關資料，並於保險有效期間確診且符合傷病給付請領規定者，勞保即核發給付。

簡言之，只要勞工每次都能出示上述文件，不論是第一次或第二次確診，勞保傷病給付都會給付。

隨著病毒變種傳播速度加快，中央流行疫情指揮中心10月初又放寬「重複感染」之定義，預期二次確診申請案件將會逐漸攀升。

根據指揮中心對「重複感染」定義有兩項：一、距前一次發病日或採檢日14天起至三個月內，如原慢性症狀惡化、或出現發燒或有新呼吸道症狀，且PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性，並經臨床醫師診斷為「重複感染」者，經通報後即依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。二、距前一次發病日或採檢日三個月以上，PCR檢驗陽性或抗原/核酸快篩陽性者，原則視為新感染個案。