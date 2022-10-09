快訊

好神！資深媒婆代神明提親 男女神明一擲就聖杯

市場隨消息面擺盪 法人：13日台積電法說是指標

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

你申請了沒？百萬勞工請領新冠勞保給付 平均領2835元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
疫情又升溫，勞工輕症確診七天居家照護期間可請領勞保傷病給付，申請案件大爆滿。示意圖／ingimage
疫情又升溫，勞工輕症確診七天居家照護期間可請領勞保傷病給付，申請案件大爆滿。示意圖／ingimage

疫情又升溫，勞工輕症確診七天居家照護期間可請領勞保傷病給付，申請案件大爆滿，勞保局統計指出，現已逾百萬人申請，核付件數共計逾76.8萬件，核付金額共計21.8億元，平均每件核付金額為2,835元。

大量申請案件湧向勞保局，勞保局官員表示，往年一年傷病給付申請件數約20多萬件，現在光是疫情申請案件就破百萬件，但高峰尚未到來，因勞保傷病給付有五年請求權，加上二次確診案件數愈來愈多，估計多數勞工尚未提出申請。

今年5月間中央流行疫情指揮中心曾推估，Omicron疫情將人使全台確診人數有350萬到500萬人；而今進入10月，指揮中心統計確診人數已破687.1萬人，遠高於預估，目前每天確診人數還以4萬人的速度增加。

根據勞保局統計，截至9月28日，勞工因罹患新冠肺炎申請普通事故傷病給付之案件共計103.5萬件，核付件數共計逾76.8萬件，核付金額共計21.8億元，平均每件核付金額為2,835元。

指揮中心統計確診人數已破687.1萬人，若以勞保約涵蓋我國一半人口數、目前新冠勞保傷病給付核發平均金額2,835元計，加上過去二年確診勞工亦可補申請，且過去二年確診勞工隔離期長達14天，住院治療期甚至更長，確診個案領到傷病給付會更多，保守推估勞保傷病給付將因此恐新增百億元之多。這尚未計入未來新增確診人數及二次確診請領金額。

勞保 疫情

延伸閱讀

勞退金「一次領還月領？」網點長輩經驗：選這種後面都很慘

退休金算盤／勞保破產倒數 改革勢在必行

勞保費率明年調漲至12% 勞工每月平均多繳36元保費

整理包／解封倒數！確診和隔離者補助一次看 忘記領就沒了

相關新聞

你申請了沒？百萬勞工請領新冠勞保給付 平均領2835元

疫情又升溫，勞工輕症確診七天居家照護期間可請領勞保傷病給付，申請案件大爆滿，勞保局統計指出，現已逾百萬人申請，核付件數共...

加油再等等 中油：汽、柴油各降0.1元、0.2元

台灣中油宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、9...

二次確診別忘領勞保傷病給付！ 已有326人二次領到錢

勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。勞保局統計，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來至今（2022）年9月底止，勞保...

直營、加盟站油品品質不同？ 中油給答案了

關於中油直營站、加盟（民營）站之油品品質不同的說法一直流傳，更有消費者擔心兩者品質不一，因此刻意挑選直營站加油，但台灣中...

退休金作戰／全球狂升息…靠定存準備退休不好嗎？ 專家：萬萬不可

近2年市場動盪，未退族用來退休準備的工具愈趨保守，據台灣人壽最新公布的調查，定存是國人準備退休金第一的工具，保險則是第二位，風險較高的股票為第三名。讓學者不禁感到擔憂，國人太重視保本「打安全牌」，在高通膨、低利率時代，無法發揮長期複利效果。

台積電法說將登場 明年客戶訂單成法人關注焦點

今年1月到7月薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，行政院主計總處12日將發布8月受僱員工薪資調查統計結果，預估在8月消費者物價指數（CPI）年增率大幅回落至2.66%的情形下，有機會使得經物價指數平減後的「實質經常性薪資」轉呈正成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。