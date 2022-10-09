你申請了沒？百萬勞工請領新冠勞保給付 平均領2835元

疫情又升溫，勞工輕症確診七天居家照護期間可請領勞保傷病給付，申請案件大爆滿，勞保局統計指出，現已逾百萬人申請，核付件數共計逾76.8萬件，核付金額共計21.8億元，平均每件核付金額為2,835元。

大量申請案件湧向勞保局，勞保局官員表示，往年一年傷病給付申請件數約20多萬件，現在光是疫情申請案件就破百萬件，但高峰尚未到來，因勞保傷病給付有五年請求權，加上二次確診案件數愈來愈多，估計多數勞工尚未提出申請。

今年5月間中央流行疫情指揮中心曾推估，Omicron疫情將人使全台確診人數有350萬到500萬人；而今進入10月，指揮中心統計確診人數已破687.1萬人，遠高於預估，目前每天確診人數還以4萬人的速度增加。

根據勞保局統計，截至9月28日，勞工因罹患新冠肺炎申請普通事故傷病給付之案件共計103.5萬件，核付件數共計逾76.8萬件，核付金額共計21.8億元，平均每件核付金額為2,835元。

指揮中心統計確診人數已破687.1萬人，若以勞保約涵蓋我國一半人口數、目前新冠勞保傷病給付核發平均金額2,835元計，加上過去二年確診勞工亦可補申請，且過去二年確診勞工隔離期長達14天，住院治療期甚至更長，確診個案領到傷病給付會更多，保守推估勞保傷病給付將因此恐新增百億元之多。這尚未計入未來新增確診人數及二次確診請領金額。