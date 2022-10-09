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東研信超遭美國A2LA停止認可資格 啟動產能調配機制

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

東研信超今（8）日公告說明，因違反規範遭美國A2LA停止認可資格，公司啟動產能調配機制。

東研信超指出，民國110年10月間，公司因內部作業疏失，台灣實驗室部分測試報告資料錯誤引用美國實驗室認可協會(A2LA)認證之本公司大陸實驗室之測試資料，致違反財團法人全國認證基金會(TAF)規範，台灣實驗室因此被TAF減列相關認證項目。而在此同一事由下，本公司於111年10月8日接獲A2LA信件通知，認為公司實驗室違反A2LA監管規定，決定自台灣時間111年10月6日起停止公司A2LA ISO/IEC 17025之資格，6個月後可再重新申請。

該公司公告指出，對違反TAF規範之情事已進行相關內控內稽補強機制，並已於110年12月通過TAF之後續評鑑而完成改善，本公司將評估於適當時間積極向A2LA重新提交申請。此次A2LA事件主要影響為公司大陸實驗室自台灣時間111年10月6日起無法執行美國FCC案之檢測及出具報告業務，惟公司已啟動調度台灣實驗室產能因應，亦可委託大陸地區外部其他合格實驗室協助，大陸地區A2LA相關檢測設備產能則可轉用於其他市場及產品之檢測作業，可降低對本公司整體營收之影響。

東研信超指出，上述事件經評估約僅占公司110年度及111年上半年度合併營收分別為2.68%及3.82%，且公司已啟動產能調配機制等因應措施，評估對公司財務業務尚無重大影響。

營收

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