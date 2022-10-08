勞退金「一次領還月領？」網點長輩經驗：選這種後面都很慘

勞保退休金，指的是在職社會保險，也就是勞工在工作期間繳納的勞保保費，等到符合請領資格時，就可向勞保局提出申請。有網友好奇，勞保退休金，要選月領好還是一次領出來好，引起兩派論戰，有人點出長輩經驗，「很多一次領的後面都很慘」。

網友在PTT以「勞保退休金到底要一次領還是月領？」發文，他表示勞保退休金一次約領200多萬，月領的話一個月領2萬多，一年約領到25萬，如果活8年後，就追平一次領的錢。

原po表示，照這樣推算，月領8年後每年都可以多賺25萬，因此大部分的人都會選擇月領，也好奇大家「會選擇一次領還是月領好？」。

此文一出引起兩派論戰，有人認為「一次領」、「你還敢月領喔」、「一次領，然後全部ALL IN台積電」、「一次領，買ETF」。

但也不少人選擇月領，「我爸就是一次領，結果沒幾年就花光了」、「一次領的長輩，每個都後悔」、「一次領後面變很慘的，聽過不少」、「月領，一次領一堆都很慘」、「月領，講一次領的別害人」。