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19企業疫情下獲「金手獎」 盧秀燕大讚：實至名歸

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
金手獎得獎廠商協進會期盼得獎者，持續為台中市經濟發展盡一份心力。記者宋健生/攝影
金手獎得獎廠商協進會期盼得獎者，持續為台中市經濟發展盡一份心力。記者宋健生/攝影

「第21屆台中市金手獎」選拔結果出爐，共有19家績優中小企業獲獎，頒獎典禮今(7)日在台灣大道市政大樓舉行，邀請得獎者走上象徵榮耀的紅地毯星光大道，接受各界喝采。

獲頒金手獎的企業，分別為：東正鐵工廠、惠傑工業、歐群科技、勝源機械、歆錡科技、玟揚精密工業、豪震科技、巨簦企業、竣淵科技、立承精密、江岱電機行、瑞麗刀剪、永進木器廠、龍浦興業、昌岳公司、鉦生公司、進發科技、茂意興企業及德憶企業。

今天的頒獎典禮，特別讓得獎者走一段隆重的星光大道，所有人夾道歡迎，得獎廠商更攜帶道具合影及呼喊口號，展現企業精神。

「難能可貴、實至名歸！」台中市長盧秀燕出席頒獎時指出，今年獲獎者在新冠疫情衝擊下脫穎而出，十分不簡單，大家都是經濟產業的佼佼者、成功企業家，希望藉此激勵更多年輕人以金手獎得主為師，投入經濟產業行列，繼續對國家貢獻，照顧更多勞工與家庭。

盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府主辦的經濟類獎項，是中小企業的最高榮譽，能讓在中部地區默默耕耘、長期貢獻的廠商企業及工廠被看見、被肯定。

她強調，金手獎評選嚴格，參選即要求企業近三年有二年稅前稅後皆獲利，且要進行實地考核，今年在疫情衝擊之下，能獲利進而獲獎的，都是台中最優質的企業，更是台中企業的典範。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊說，企業在疫情期間兼顧營運並參加評選，彰顯台灣頭家的拚搏精神，感謝企業和市府「堅疫同行」，讓台中今年度第2季共10項經濟指標獲六都第一。

其中，商業登記家數、商業實收資本額成長數，二項指標蟬聯九季全國第一，企業投資台中更突破2兆元，可見企業對台中發展有信心，願意加碼投資、立足台中，放眼全球。

黃于珊進一步說明，今年金手獎評選有兩大亮點，第一是和疫情共存，實地審時，企業臨危不亂與遊刃有餘的表現，展現出彈性和堅韌，在艱難的環境壓力下仍持續前行，創造亮麗成績。

另一亮點，是企業願大刀闊斧的將過去評審給的回饋落實，讓企業經營百尺竿頭，更進一步。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長鄭國雄說，感謝台中市政府持續舉辦金手獎評選活動，讓在台中市努力經營的廠商有機會浮上檯面，得到大家肯定；他恭喜得獎廠商，希望持續為台中市經濟發展盡一份心力，讓台中更進步、更發展。

19家中小企業疫情下獲台中市金手獎，市長盧秀燕大讚：「實至名歸！」記者宋健生/攝影
19家中小企業疫情下獲台中市金手獎，市長盧秀燕大讚：「實至名歸！」記者宋健生/攝影
金手獎得獎者走上象徵榮耀的紅地毯星光大道，接受各界喝采。記者宋健生/攝影
金手獎得獎者走上象徵榮耀的紅地毯星光大道，接受各界喝采。記者宋健生/攝影

疫情

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