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俄羅斯將歐洲天然氣供應「武器化」 加劇全球爭奪稀有資源

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

法國盧米斯賽勒斯資產管理分析團隊指出，俄羅斯將歐洲天然氣的供應「武器化」，對供應造成嚴重的衝擊，加劇全球對稀有資源的競爭。全球爭搶有限的天然氣，壓力仍未消除，危機將衝擊全球。

市場似乎意識到停止供應可能帶來的嚴重後果，天然氣價格數周來急劇飆升，但盧米斯賽勒斯認為，目前市場仍低估了長期經濟紊亂及全球貿易和能源關係出現結構性變化的可能性，以及在節能減碳的推動上，也有多個相互作用和重疊之處。

盧米斯賽勒斯表示，看到歐洲已將庫存增加到正常的季節性水準，市場可能就此感到安心了，但也許有些太過放心，因為歐洲面臨的挑戰，不僅是要在艱難的過渡期增加庫存或減少消耗而已。歐洲正面臨嚴重的衝擊，但尋找新能源供應的挑戰可能需要數年時間才能解決。

盧米斯賽勒斯分析，在爭奪天然氣供應的過程中，競爭將有利於出價最高的人。買家受市場支配，因為大多數天然氣是在現貨市場上購買。即使有合約，生產商也可以選擇解除合約，以更高的價格出售，在支付罰款後仍能獲利。最近，歐洲就拍出超越其他國家的高價，來提高其全球液化天然氣進口，也讓亞洲和開發中市場陷入困境。

很有可能的是，如果買家無法獲得天然氣，需求將被迫減少，無論是自願或強制性的。例如，氨是化肥的關鍵成分之一，歐洲一些大型氨生產商已開始減少產量，以應對高昂的天然氣價格。

此外，天然氣短缺的大部分影響可能更加不透明，要到供應或生產線更下游處才變得明顯，而且這些供應鏈及產線大多高度全球化，在歐洲內部往往有複雜的跨境連結。

盧米斯賽勒斯認為，隨著企業設法減少對天然氣的依賴，預計石油、柴油、煤炭和電力的價格都將被推高，這可能會將天然氣危機轉變為更大的能源危機。

天然氣

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