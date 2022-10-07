蔡英文總統率工商界 啟動「1.5度C氣候行動宣言」

中華民國工商協進會今（7）日舉行 70周年慶，總統蔡英文親臨，並與現任理事長吳東亮及多位前任理事長包括林伯豐、黃茂雄等人，參與「1.5度C氣候行動宣言」的願景啟動儀式，宣示向淨零轉型目標邁進。

工商協進會70周年慶祝大會，現場有逾300位貴賓參加，除蔡英文總統外，立法院院長游錫堃院長、行政院副院長沈榮津，內政部部長徐國勇部長、經濟部部長王美花部長，數位發展部政務次長闕河鳴等官員也親臨祝賀；台積電創辦人張忠謀也親自出席。此外，包括22國駐台使節、公協會負責人也參與這場盛會。

今年6月甫就任的吳東亮在於致詞時表示，在工商協進會成立七十周年之際，接任第26屆理事長，並感謝束雲章、辜振甫、辜濂松、黃茂雄、駱錦明、林伯豐等6位前任理事長的卓越領導與付出，將在既有基礎上，持續為台灣經濟發展與國家福祉盡一份心力。

吳東亮特別感謝55位入會超過60年以上的資深會員企業長期支持會務發展，未來會延續「老幹新枝」創新求變的精神與傳統，強化青年企業家對於會務的參與。

蔡總統致詞時對於工商協進會成立70周年表達誠摯祝賀，高度肯定工商協進會對於台灣經濟發展的貢獻，深信在吳理事長的帶領下，會務推展將能有更好的表現。

蔡總統肯定工商協進會帶領企業界配合政府2050淨零路徑的規劃，以及對於環境永續的重視，並親自參與「1.5度C氣候行動宣言」的願景啟動儀式。她強調說，政府已經規劃淨零轉型相關計畫，協助企業邁向淨零轉型。

蔡總統並表示，未來政府會持續推動六大核心產業，協助產業轉型升級，繼續強化半導體產業競爭力；同時也將積極推動我國加入CPTTP以及台美21世紀貿易倡議，協助產業全球布局。台灣將於10月13日開放邊境，經濟與社會活動將逐步恢復正軌，相信會為台灣經濟與產業注入新的動能。

此次大會主題為「跨越七十，共創新猷」，現場播放的70周年紀念影片，也邀請歷任理事長回顧過去、前瞻未來，現場來賓給予熱烈好評；會中並贈送水晶紀念獎座予年資達50、60年的資深會員表達感謝，包括遠東集團董事長徐旭東、台玻集團董事長林伯、華南金控副董事長林明成、嘉新水泥董事長張剛綸都上台受贈。

最令人驚喜的是，吳東亮理事長夫人，也是會齡超過60年的新光實業公司董事長彭雪芬，也上台受贈紀念獎座，夫妻同框，更為70周年大會留下美麗的註腳。