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王美花率團訪美 經濟部：邊境管制解除後促進雙邊往來

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部王美花將於10月9日至16日造訪美國，經濟部表示，期間除了會到華府出席台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）的企業論壇、美國台灣形象展，以及舊金山進行廠商參訪。經濟部強調，此行是台灣邊境管制解除後的第一個訪美行程，更具有延續台美商業往來意義。

經濟部指出，王部長此次訪美有三大意義，首先是因應10月13日國門開放後，促進台美雙邊更頻繁往來；第二則是帶動台美業者直接交流，合作掌握全球商機；第三則是透過與美方各界互動交流，回應各界對於近期供應鏈韌性及地緣政治議題的關切。

經濟部說明，台灣與美國互為重要經貿夥伴，已經建立完整的供應鏈夥伴關係。去年我國與美國雙邊貿易額來到歷史新高，首度突破1000億美元。近年來台美關係持續提升，雙方除建立台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作」架構（TTIC）外，並已啟動「21世紀貿易倡議」，持續深化彼此的經貿夥伴關係。

經濟部指出，王美花此行也會與美商企業及商會就強化供應鏈合作的作法進行交流。另外，也將訪問總部位於矽谷、與台灣半導體供應鏈合作關係密切的產業巨擘交流，持續招商引資、鞏固台灣的供應鏈安全與韌性。

自本（10）月13日起，台灣採取入境免隔離政策。為了推廣台灣優質的產品形象，及吸引更多國際友人來台，經濟部委託外貿協會首度在美國華府舉辦「台灣形象展」。這個展覽被稱為是世界巡迴的台灣博覽會，從馬來西亞、越南、泰國、印度等均曾分別舉辦，本月12日起至14日將在華府盛大舉行，聚焦 5G與智慧城市、智慧車輛、智慧醫療、觀光文化美食等主題。王美花將出席揭幕美國台灣形象展。

經濟部 美國 王美花

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