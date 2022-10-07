長榮國際選出新董座 大哥張國華禮讓老三張國政人馬

長榮兄弟經營權之爭上週出現大轉折，在老三張國政靠攏大哥張國華之後，弟弟派其他成員爆出請辭潮，姊夫鄭深池辭長榮國際（EIC）董事長，老二張國明所屬的祥陽慈善基金會同步辭任EIC董事，老四張國煒也辭EIC所派的立榮航空董事長。

長榮國際今天（7日）下午召開臨時董事會，就董事長之懸缺，推選張國政所屬的聖世投資代表人張明煜為新任董事長，並兼任總經理，選舉過程順利和諧。業界認為，此舉代表有席次優勢的張國華願意禮讓，展現善意與誠意，也代表兄弟間已有互信基礎，並啟動合作。

長榮國際表示，張明煜將帶領全體同仁發揮「挑戰、創新、團隊」的長榮精神，持續努力以不負投資人及社會大眾期待。

「原本共5席董事，哥哥派掌握2席、弟弟派掌握3席，如今鄭深池辭去董事長但凱明投資仍有董事1席，張國明全面退出，兄弟兩派董事轉變成2比2的態勢。」但業界人士指出，「雖然鄭深池的缺額由長榮國際首席副總龔清賢補上，但弟弟派已然瓦解，精確的席次，其實是2（張國華）：1（張國政）：1（鄭深池），張國華具有多數優勢。」

由於董事缺額未達三分之一，所以4席董事仍可運作，張國明請辭的缺額，可到明年股東常會再行補選。而下一步，就是得先選出新董事長。

「尚在任的4席，只要有三分之二以上董事（即3席以上）出席，並經出席董事過半數同意，就可以選出新董事長人選；總之，不管是3席或4席董事出席，KH（張國華）與KC（張國政）加起來就有3席，剛好滿足一切條件，可選出新董事長，SC（鄭深池）有無出席並無影響。」熟悉公司法的律師說，「等於在大哥與老三聯合下，選出新董事長不難，只是選出誰的人馬，才能代表大哥確實有誠意。」

該律師也指出，有2席董事優勢的KH，還願意禮讓KC人馬，即現任總經理張明煜來當新董座，意義上除了釋出和解的善意與誠意，也可強化互信基礎。