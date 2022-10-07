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經濟部發布製造部門2030淨零轉型路徑 提各產業作法

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

台灣為出口導向經濟體，面臨國際綠色供應鏈要求與歐盟碳邊境調整機制規範，淨零轉型已經成為產業維持國際競爭力的必要條件。經濟部於10月發佈「製造部門2030年淨零轉型路徑」，提出各產業淨零轉型作法，期能提升產業在淨零時代的競爭力。

經濟部指出，製造部門排放結構以電力為主，約占64%，非電力與製程排放則分占22%及14%，因此，經濟部提出「製程改善」、「能源轉換」、「循環經濟」等三大策略，建議產業透過更新高效率設備(空調、空壓、鍋爐、電爐等)、建置智慧化能源管理系統（如導入ISO 50001能源管理系統、ICT智慧能源監控等）、導入氫能應用技術、含氟氣體削減等方式，提升能源效率，降低製程排放。

經過最大化節能努力後必要能源使用，則透過改用低碳能源來減少排放，可採行措施包含：以氣換煤、提高生質燃料使用比例、再生能源設置（包含光電、風電、沼氣等）、提高綠電使用率等；最終製造部門要朝循環經濟邁進，規劃透過餘熱回收、鋼化聯產及其他CO2回收利用技術，從源頭減少能資源的使用。

經濟部表示，製造部門排放占比較高的六大產業（含石化、電子、鋼鐵、水泥、紡織、造紙）都屬於重要基礎工業或出口產業，在淨零轉型扮演關鍵角色。因此，經濟部自2021年即結合全國工業總會及鋼鐵、石化、電子、水泥、造紙、紡織及其他等七大產業公協會，成立淨零工作小組，由國營事業、領頭企業以身作則（中鋼、台塑、台積電、亞泥、正隆、遠東新世紀等）提出2050淨零排放路徑與目標，目前已有25家企業宣示2050碳中和目標，占我國製造部門排放量合計50%以上。

另外，經濟部也攜手全國工業總會，結合鋼鐵、石化、水泥、造紙、人纖、絲綢印染等30家產業公協會於今年7月成立「產業碳中和聯盟」，透過各產業公協會及企業會員採先大後小、以大帶小模式，推動大企業協同供應鏈及產業鏈，傳承減碳技術與經驗，共同邁向2050淨零排放的目標。

產業淨零轉型需要公私部門共同協力，經濟部將從制度面與技術面著手，完善產業淨零轉型所需法制環境，如氫能管理專法，並透過國營事業帶頭投入減碳技術研發，如碳捕捉再利用、氫氨混燒，也期待產業能展現具體推動淨零排放的決心與行動，將轉型過程的挑戰與壓力，轉化成為驅動產業轉型的契機與助力，創造未來的淨零商機。

經濟部 鋼鐵 減碳

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