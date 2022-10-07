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儲備關鍵物資 經濟部：並不單指台海情勢

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部次長陳正祺日前接受英國《泰晤士報》採訪時說，台灣正儲備關鍵物資，以因應中國大陸可能的對台封鎖行動及台海衝突。對此，經濟部回應，民生及能源物資本就有固定儲備及生產機制，且持續調整改善，並不單指台海情勢，而是政府未雨綢繆，做最好準備。

經濟部指出，從新冠肺炎疫情後，全球情勢變動快速，台灣國內對口罩需求急速上升，經濟部與指揮中心合作，快速增加產線，讓日產超過一千萬片，以支應國內防疫需求。即是一個因應變動情勢，快速增加儲備、加速生產的範例。

經濟部強調，疫情期間，除口罩之外，也有其他民生需求突升突降，例如衛生紙、酒精、罐頭、泡麵等等，經濟部也與業者建立合作平台，從生產、運送到上架銷售，皆有不斷精進的機制，也就是經濟部每月盤點庫存及持續改良物資儲備的作法。

經濟部強調，除一般傳統戰備物資外，民生食品、民生用品、能源、砂石等，皆有與業者建立平台密切聯繫。平時以商業模式運作，自由市場買賣；國內若有特殊需求時，則由政府協助生產、調度、運用等機制，確保關鍵物資國內所需無虞，有備無患讓國人安心。

經濟部 疫情

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