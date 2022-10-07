人口連九個月「生不如死」！新竹市幼年人口比最高

內政部公布最新人口統計，人口連續九個月生不如死，今年前九月僅約10萬名新生兒，年減9.1%；前九月死亡約15.4萬人，年增12.1%，累計至9月，死亡人數已比出生多出5.2萬人。而擁有0至14歲人口比率最高的縣市，仍為新竹市佔16.41%。

截至9月底台灣總人口數為2,319萬人，與去年同月比較減少約23萬人，平均每天減少637.8人。就縣市別而言，人口增加率最高的是新竹縣0.69%；至於台北市反而減少3.29%。

若單看9月份，出生數為12,217人，平均約每3.5分鐘出生一位嬰兒，年減9.26%，在今年各月當中僅次於1月，是今年出生人數第二高的月份；9月份死亡人數為16,505人，平均約2.6分鐘死亡一個人，年增18.79%，人口生不如死持續。