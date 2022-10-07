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疫後打工 餐飲業跌出前三名 學生偏愛櫃台行政、門店服務
據1111人力銀行TUN大學網調查，高達8成7的大學生有課後打工的計畫，其中平日長期打工59.2%，寒暑假短期打工28.1%，主要打工的原因包括幫自己賺零用錢79.2%、存生活費/房租45.5%、累積實務經驗36.9%以及存錢還學貸26.0%。
值得注意的是，經過疫情的洗禮，學生打工的類型和過去大不相同，過往吸納大批工讀人力的餐飲業，在這次調查中跌出前三名，被櫃台行政43.4%、門市店員41.4%取代。而大學生在選擇工作時會優先考慮幾個面向，像是彈性排班68.6%、通勤時間67.0%、薪資58.5%，以及工作環境34.1%。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情發生之前，餐飲業吸引了眾多打工的學生，主要原因包括入行門檻低，其次餐飲業的排班時段和學生上課的時間比較沒有衝突，因此很受學生歡迎，但在疫情的衝擊之下，餐飲業者一度大量砍班甚至歇業，僅管疫情後業績逐步回升，廠商大舉徵才，但流失的人力已經回不去，形成人力急缺的狀況，反觀櫃台行政人員、門市店員，工作環境穩定、工時正常、工作的內容也相對單純，重新受到學生族群的歡迎。
黃若薇表示，盤點目前1111人力銀行兼差打工職缺，有超過11萬5千個工作機會數，相較於去年同期大幅增加38%，可以感受到業者已開始為疫情後的市況布局，為了協助學生族群搜尋兼差打工職缺，除了傳統以職缺分類，1111人力銀行以學校周邊作為分類方式，協助在學生就近搜尋職缺，以自身的生活圈，找到適合的工作，縮短兼差打工的通勤時間，為打工保留彈性。
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