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小心！打工詐騙層出不窮 逾三成大學生打工曾誤入陷阱

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
為了保護學生遠離打工陷阱，由台北市文山區八所大專校院締約組成的「文山聯盟」今（7）日與1111人力銀行攜手結盟，包括：中國科技大學校長唐彥博、世新大學副校長賴正能、東南科技大學主任秘書魏水根、政治大學副學務長古孟玄、景文科技大學校長于第、華梵大學學務長黃明義、臺灣戲曲學院校長劉晉立、臺灣警察專科學校行政警察科主任陳永鎮，今皆出席結盟儀式，以行動表達「文山聯盟」對於學生權益的重視。 圖／1111人力銀行提供
為了保護學生遠離打工陷阱，由台北市文山區八所大專校院締約組成的「文山聯盟」今（7）日與1111人力銀行攜手結盟，包括：中國科技大學校長唐彥博、世新大學副校長賴正能、東南科技大學主任秘書魏水根、政治大學副學務長古孟玄、景文科技大學校長于第、華梵大學學務長黃明義、臺灣戲曲學院校長劉晉立、臺灣警察專科學校行政警察科主任陳永鎮，今皆出席結盟儀式，以行動表達「文山聯盟」對於學生權益的重視。 圖／1111人力銀行提供

打工詐騙層出不窮，甚至爆發海外打工人口販運的問題。根據TUN大學網調查顯示，大學生在打工面試時，最怕遇到被詐騙個資/存摺帳戶60.5%、無法求證工作條件真偽54.4%、被詐騙現金財物41.0%等狀況。

還有超過三成的大學生表示打工時曾誤入陷阱，其中最常遇到雇主未依法投保勞工保險15.0%、工作內容不符/工作量分配不均12.6%、薪資低於基本工資11.7%、雇主未依法發放加班費9.7%、巧立名目扣薪壓榨工資6.9%。

進一步詢問打工學生遇到陷阱會如何應變，多數學生最常採取的方式是跟親友/同事訴苦55.0%、忍氣吞聲保住工作36.2%、自認倒楣賠錢了事23.7%，以及尋求家人幫助23.0%，顯示學生族群因為社會經驗不夠豐富，在遇到不合理狀況時大多以溫和忍讓的方式解決，較少訴諸法律。

根據TUN大學網的調查，高達八成七的大學生有課後打工的計畫，其中平日長期打工59.2%，寒暑假短期打工28.1%，主要打工的原因包括：幫自己賺零用錢79.2%、存生活費/房租45.5%、累積實務經驗36.9%以及存錢還學貸26.0%。

值得注意的是，經過疫情的洗禮，學生打工的類型和過去大不相同，過往吸納大批工讀人力的餐飲業，在這次調查中跌出前三名，被櫃台行政43.4%、門市店員41.4%取代。而大學生在選擇工作時會優先考慮幾個面向，像是彈性排班68.6%、通勤時間67.0%、薪資58.5%，以及工作環境34.1%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情發生之前，餐飲業吸引了眾多打工的學生，主要原因包括入行門檻低，其次餐飲業的排班時段和學生上課的時間比較沒有衝突，因此很受學生歡迎，但在疫情的衝擊之下，餐飲業者一度大量砍班甚至歇業，僅管疫情後業績逐步回升，廠商大舉徵才，但流失的人力已經回不去，形成人力急缺的狀況，反觀櫃台行政人員、門市店員，工作環境穩定、工時正常、工作的內容也相對單純，重新受到學生族群的歡迎。

黃若薇表示，盤點目前1111人力銀行兼差打工職缺，有超過11萬5000個工作機會數，相較於去年同期大幅增加38%，可以感受到業者已開始為疫情後的市況布局，為了協助學生族群搜尋兼差打工職缺，除了傳統以職缺分類，1111人力銀行以學校周邊作為分類方式，協助在學生就近搜尋職缺，以自身的生活圈，找到適合的工作，縮短兼差打工的通勤時間，為打工保留彈性。

此外，調查更發現近八成學生曾透過論壇、臉書等社群平台尋求工作機會，但網路平台缺乏把關機制，工作內容往往被描述的天花亂墜，成為詐騙漏洞，不但會遇到沒有立案的企業、刊登內容與實際工作內容大不相同，還有可能暗藏違法職缺，導致學生落入求職陷阱，避免學生誤觸打工陷阱，TUN大學網建置反詐騙專頁，網站提供包括「破解求職陷阱」、「詐騙案例」、「嚴選打工」、「防詐懶人包」，列舉實務上容易遇到的詐騙，提供打工族參考。

上述「學生打工反詐騙調查」問卷，是由TUN大學網特設計，調查期間自2022年9月22日至10月6日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,128份。

打工 詐騙

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