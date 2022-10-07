海鼎計畫生變 捷熱能源：離開離岸風電市場傳言非正確
離岸風電區塊開發上周截止申請，卻傳出由捷熱能源（JERA）與科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎計畫生變，捷熱能源與海鼎團隊拆夥，甚至出現退出台灣市場風聲。捷熱能源今（7）日發布聲明，強調離開台灣離岸風電市場的市場傳言並非正確。
捷熱能源聲明表示，離開台灣離岸風電市場的市場傳言並非正確，「JERA 全心投入在台投資，並致力與合作夥伴共同成就現行專案在建設、執行和運維等多面向的成功。」然而，在競標期間，JERA將不會針對單一專案進行評論。
本報昨日取得經濟部能源局說法，原先海鼎計畫是由捷熱能源與Corio提案，但後來因捷熱能源有其他規劃，因此上周案場申請時僅剩下Corio一家開發商。
能源局進一步說明，因為遞件廠商只有Corio一家，並非簽約後才出現離岸風電開發商變更，因此就會按照遞件內容審視該公司財務及履約能力，不影響招商流程。
海鼎計畫目前共有三座離岸風電案場，分別為海鼎一、海鼎二、海鼎三，裝置容量為552MW（百萬瓦）、732MW及720MW；其中兩座風場已於上周申請區塊開發第一階段。
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