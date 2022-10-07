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高端被質疑是炒股 蘇揆：疫苗是戰略物資、自己做最好

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

高端疫苗（6547）遲遲無法有第三期報告，且報銷率高於其它疫苗，對此，行政院長蘇貞昌今（7）日表示，疫苗過期當然是不能用，這是一定要堅守的，像美國7月也才剛剛報銷了9千萬劑的疫苗。

蘇貞昌今日出席立法院備詢時，被媒體問及，衛福部長薛瑞元昨天坦言，不知道高端疫苗會不會有三期報告，高端的報銷率也高於其他國際疫苗，有立委批評高端是炒股戲碼，請問院長怎麼看？

蘇貞昌說，疫苗我們是希望基於防疫的需要，盡量爭取愈多來保護國人健康，寧可讓它多、不能少，也不能說打完才去買、去找，那也來不及。疫苗過期當然是不能用，這是一定要堅守的，像美國7月也才剛剛報銷了9千萬劑的疫苗。

另外，蘇貞昌也提到，至於疫苗是戰略物資，如果能夠由自己國家製造，那是最好，我們也都希望多鼓勵，都能夠往這一方面發展，我們都希望大家都能夠（信任）政府核准的疫苗，也多打疫苗，增加保護力。

疫苗 蘇貞昌 美國

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