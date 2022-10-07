悲情！通膨+疫情，四成六上班族淪月底「吃土族」

「通膨」與「疫情」雙重衝擊，導致薪資漲幅難敵物價漲幅，財富也可能因疫情縮水，yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族脫貧調查」調查顯示，僅有一成三靠目前薪水可以應付生活所有支出；四成六是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，兩成六得靠借貸度日，因此高達91%受訪者想當斜槓族，增加收入。

調查顯示，評估現階段財務狀況，合計45.8%上班族目前是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，分成：26.3%屬於「是，且需要借貸度日」，等於處於「負儲蓄」的窘境；19.5%屬於「是，但還不用借貸度日」。

如果不屬於「月底吃土族」，平均每個月可以存8,782元，但更糟糕的是，其中合計僅有36.6%人，每月能存到「一萬塊(含)以上」。

實際上若想應付「生活上所有開銷」，僅有12.9%覺得光靠目前自己工作的薪水夠用。代表其餘87.1%覺得個人的薪水「不夠用」，而且又分成：42.9%屬於「實際上不夠用，但尚未因疫情關係狀況惡化」；44.2%屬於「實際上不夠用，且因疫情關係狀況惡化」。

更困窘的是，今年曾經因為疫情，68.7%勞工因此「總財富」減少(縮水)；若以「總財富」來衡量，有高達92.7%的人指出，目前「沒有」經濟安全感，也就是處於有生活危機感的狀態。

yes123求職網調查發現，上班族認為身在「疫情年」，64.8%認為擁有「跨產業職場經歷」(兩種以上產業)就是「就業保證」，77.2%認為若擁有「跨領域技能」(兩種以上技能)就是「就業保證」。

近幾年來，全球掀起一股追求「多職」、「複業」人生風潮，加上「終身雇用制」崩解，勞工不再執著於單一企業、行業、職稱，調查顯示，有高達九成一的人表示，有成為「斜槓族：同時有兩種以上職務、職稱」的意願，比例多於去年的89.6%，更創下五年以來新高。

想成為「斜槓勞工」的原因，在可複選情況下，依序為：「增加收入」(75.2%)、「怕單一職務被取代，甚至失業」(44.2%)、「工作時間自由」(43.3%)，以及「希望工作結合興趣」(40.9%)、「有不斷學習新技能、才藝的機會」(39.6%)。