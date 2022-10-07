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高通膨下的苦日子 調查：全台「薪貧族」恐逼近800萬人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

9月消費者物價指數（CPI）再度回漲，年增率2.75%，不僅連14個月超過2%通膨警戒線，今年1月~9月CPI年增率平均漲幅更衝破3%，達3.06%。根據yes123求職網今（7）日發布的最新調查顯示，87.1%上班族覺得個人的薪水「不夠用」，且由於今年物價上漲，上班族平均更認為，需再加薪9.9%才能抵消掉衝擊。

此外，根據yes123求職網調查顯示，評估現階段財務狀況，合計有四成六的上班族透露，目前是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，若以「全體受僱就業者」918.2萬人推估，潛在的「月底吃土族」，恐怕將上看421萬人。

實際上若想應付「生活上所有開銷」，僅有一成三的人，覺得光靠目前自己工作的薪水夠用。也代表其餘87.1%覺得個人的薪水「不夠用」，若同樣以「全體受僱就業者」918.2萬人估計，潛在的「薪貧族」，恐怕更逼近800萬人。

針對每日開銷控管，調查發現，在今年第4季，合計有九成二的上班族透露，「有抗漲計畫」，比例高於去年的89.4%，以及前年的87.7%，創三年同期新高。上班族期望，透過整個省錢或節能的「抗漲計畫」，一個月平均能省下3,743元，大概一天要少花125塊錢。

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，勞工朋友一旦變成「月底吃土族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，將無力兼顧到生活品質。

另一方面，若從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環：消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。

楊宗斌進一步分析，有些開銷能想辦法馬上減少，不過有些開銷卻很難立刻降低，例如房租和房貸：這類每個月固定的支出，勢必變成一筆沉重的經濟負擔，特別是對離鄉求職或已結婚生子的勞工。

楊宗斌更指出，除非屬於「雙薪家庭」，否則很難有個窩，特別對想在大城市買房與工作的人，恐怕非常吃力。雖然有社會住宅與低利青年貸款政策，但根本解決之道，仍要靠薪資水準明顯提高：這部分有賴產業結構積極轉型，以及改善投資環境，吸引企業設廠、擴點，帶動就業機會的增加。

上述「勞工抗通膨與斜槓族脫貧調查」，是由yes123求職網於2022年9月21日到10月4日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢業或退伍(免役)的求職會員，有效問卷共1,323份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。

求職 上班族

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