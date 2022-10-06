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東生華新複方新藥通過健保給付 營運添動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
東生華製藥總經理楊思源。東生華／提供
東生華製藥總經理楊思源。東生華／提供

東生華（8432）今（6）日宣布，已收到衛生福利部中央健康保險署公告，高血脂新複方新藥Cretrol通過健保給付，於今年11月1日生效，將對營運添動能。

東生華製藥總經理楊思源表示，今日收到高血脂新複方新藥Cretrol，依據全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準公告，將於今年11月1日起生效。此期程與去年東生華設定期程目標相符，預估能帶動營收業績。

東生華指出，新藥Cretrol上市前，亦曾遇到國際藥廠進行專利權訴訟案，分別是去年10月與默沙東藥廠的專利訴訟案由東生華取得勝訴定讞。而與阿斯特捷利康公司的訴訟案，經智慧財產及商業法院111年度民專上字第9號判決由東生華勝訴，亦於今年8月24日確定。

最後，楊思源指出，Cretrol是目前健保給付中高強度的statin複方產品，能降低血中低密度脂蛋白的濃度。針對現有藥物治療下仍無法達標的高血脂患者，或是已發生心血管事件之高風險族群，如曾發生過中風、心肌梗塞、急性冠心症之患者，Cretrol將是更容易使血脂達到標準的新選擇。

楊思源表示，Cretrol上市後，預估約有3萬名以上的病人能因此直接受惠，也同時能為健保帶來更好的藥品經濟效益，有助於紓緩健保費用支出的壓力。

東生華製藥 健保給付

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