拉斯維加斯扣件展17日登場 中經社助廠商鎖定新商機

北美最具指標性的美國拉斯維加斯螺絲展暨機械設備展（拉斯維加斯扣件展）將在17日曼德勒海灣會議中心開幕，為後疫情時代的市場注入新活力。

根據官方資料，為期3天的拉斯維加斯扣件展主要展出緊固件、生產機械，模具及用品、檢驗／測試／包裝設備、特種緊固件和工具、工廠維護安全用品及緊固件技術與服務。

2019年資料顯示共有約850家廠商參展，吸引30個國家5,000國際買主參觀，主要來自美國、墨西哥、加拿大、印度、英國、義大利、巴西、中國、瓜地馬拉及台灣。隨著美國與多數國家已經全面開放，有望今年的展會商機效益回復到疫情爆發前2019年的水準。

經濟日報（中經社）為今年拉斯維加斯扣件展的重要媒體夥伴，將在服務攤位號碼1269，現場提供買主索取內含有《台灣工業零組件廠商總覽》（TIS）電子書的USB。TIS內含國內各項工業零組件優良廠商名錄，涵蓋各工業類別如︰機械、五金零組件及金屬等專業代工廠。

為協助買主快速找到適合的商業夥伴，中經社發行團隊將提供獨家即時媒合服務，買主僅需要填寫媒合卡，便有機會和中經社累積數十年的廠商資料庫配對。另外，中經社也集結工業零組件和扣件相關產品於產業館，依據產品類別方便買主瀏覽。

五金相關產業在後疫情時代不僅面臨通貨膨脹，壓縮商業和消費者的採購能力，也得面對後續延伸出來的供應鏈之亂、塞港及物料成本飆漲的問題，皆為業者必須謹慎以對的情境。

在此背景之下，買主能談到理念相投、堅守品質且能穩定準時供貨，合作無間的供應商格外重要。將前往拉斯維加斯扣件展，把握洽商機會的台灣廠商有供應木螺絲的瑞滬（攤位號碼：812）、橡膠黏鐵（白鐵、鋁）華司的寶源複合材料（攤位號碼：931）、建築螺絲的冠鑫（攤位號碼：706）、氣動手工具的鋐昇（攤位號碼： 824）以及特殊中空與實心鉚釘的鋒泉螺釘（攤位號碼：718）。（趙莛宇）