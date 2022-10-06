東協、印度投資策略夥伴論壇登場 聚焦供應鏈重組商機

經濟部投資處為協助廠商掌握東協及印度最新的投資商機與經濟趨勢，於今(6)日舉辦「2022台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」，邀請東協及印度投資主管單位，介紹後疫情時代各國投資優惠。

經濟部林全能次長致詞表示，美中地緣政治風險加劇，歐美日等國提出關鍵產業自主化政策，以及供應短鏈化等發展，都促使跨國企業調整供應鏈及投資布局。東協及印度受惠於人口紅利、資源豐富，對外人投資優惠條件，及積極融入區域經濟整合，成為供應鏈重組移轉之重要目的地。

經濟部將持續從貿易、投資及產業合作等面向，協助台商在新南向國家尋求可能的合作模式與投資商機，並持續與新南向國家洽簽或更新投資保障協定，維護台商投資權益。隨著疫後商機的回溫，經濟部將陸續組團，服務我國業者赴東南亞考察投資商機，深化與各國的投資夥伴關係。

工研院產業科技國際策略發展所永續資深策略長張超群表示，從美中貿易衝突與科技爭端、疫情與氣候變遷、俄烏戰爭與通貨膨脹等國際趨勢變化，各國爭相建立跨國供應鏈合作與韌性。根據產科國際所調查，未來針對新南向國家的布局，越南、泰國及印度以生產基地為主，馬來西亞以營銷據點為主，印尼及菲律賓則以尋找當地代理商為主。

經濟部投資處表示，這次的虛實合一論壇選定台商重點投資的印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南等六國，由駐台單位及投資招商機構共同合作提供產業資訊及線上影音，歡迎業界參閱，同時於10月7日安排一對一線上投資洽談，提供業者與各國投資官員溝通交流平台。