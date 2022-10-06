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迎接開國門！三創生活業績拚勝去年

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
三創生活園區今（6）日舉辦「忠孝新生商圈趣」的開跑活動。記者謝艾莉／攝
三創生活園區今（6）日舉辦「忠孝新生商圈趣」的開跑活動。記者謝艾莉／攝

鴻海集團（2317）旗下三創生活園區今（6）日舉辦「忠孝新生商圈趣」的開跑記者會，三創生活園區總經理賴寶月會後受訪表示，雖然整體大市場不好，但是三創本身還不錯，截至目前業績均優於去年，期待在開放國門、加上這次「忠孝新生商圈趣」活動與11-12月旺季加持下，今年營運更勝去年。

三創生活於去年疫情期間，攜手忠孝新生站3C業種外之店家，舉辦「忠孝新生商圈趣」商圈活動，首次串起商圈好吃好玩的特色商家，成功讓消費者從了解忠孝新生商圈;今年在經濟部商業司、工研院指導下更擴大舉辦，邀集館內外超過150家廠商共同參與，消費者只要在活動期間內下載三創生活APP，即可擁有三創生活館內指定櫃位，以及館外合作店家的限量優惠，除了大家最愛的商圈美食外，還有像是舒壓按摩、劇本殺、專業顯微鏡、望遠鏡等特色店家。

賴寶月表示，期待藉由這次「忠孝新生商圈趣」帶來萬筆以上消費商機、金流接近千萬元。

對於市況，賴寶月指出，雖然近年百貨業有疫情影響，「但三創這幾年營業額還是成長，疫情影響反而沒有降，很了不起」。

隨著持續解封，加上三創生活園區的屬性，尤其台灣在資訊類商圈、資通訊產品在世界聞名，已有發現觀光人口慢慢回流，相比於去年三級、現在人流已增加20%以上，也非常期待開國門後的商機。

三創生活園區今年成立第七年。她指出，目前三創生活營收、獲利均為成長，近年來小賺、小賠，今年是獲利的一年。賴寶月指出，隨著觀光客開始到訪，三創商圈開始活絡起來，年底也會舉辦元宇宙的活動，希望打造三創成為Web 3.0的原生商圈。

三創生活園區今（6）日舉辦「忠孝新生商圈趣」的開跑活動。記者謝艾莉／攝
三創生活園區今（6）日舉辦「忠孝新生商圈趣」的開跑活動。記者謝艾莉／攝

三創 新生 疫情

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