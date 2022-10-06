離岸風電海鼎風場Jera傳退場 能源局證實僅剩Corio申請

離岸風電區塊開發第一階段上周截止申請，共有六家廠商、11個風場送件，其二件是由捷熱能源（Jera）與科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎計畫。但傳出捷熱能源因為成本考量，決定退出海鼎計畫，能源局證實，海鼎計畫申請時僅剩Corio 一家開發商。

經濟部能源局表示，原先海鼎計畫是由捷熱能源與Corio提案，但後來因為捷熱能源有其他規劃，因此上周正式申請時就只剩下Corio。

能源局進一步說明，因為本身就是只有Corio提案，因此就是審視該公司財務、履約能力，並非簽約後才出現廠商變更，因此不影響招商流程。

記者詢問海鼎風電團隊、捷熱能源詢問海鼎離岸風電風場合作狀況，但兩家公司對方至截稿前均未給予回應。

海鼎計畫目前共有三座離岸風電案場，分別為海鼎一、海鼎二、海鼎三，裝置容量為552MW（百萬瓦）、732MW及720MW；其中兩座風場已於上周申請區塊開發第一階段。

海鼎計畫最早為麥格理綠投資集團（GIG）、安能集團（EnBW）與捷熱能源所共同推出，早在2018年就通過環評並欲投入離岸風電市場，但在潛力場址階段未取得獲配容量。

隨著安能集團退出台灣市場，麥格理綠投資集團成立Corio與捷熱能源共同開發海鼎計畫，豈料區塊開發第一階段剛截止申請後又出現變革，讓海鼎計畫一波三折。