外食、房租上揚！9月CPI年增率2.75% 通膨較8月增溫

主計總處今天發布9月消費者物價指數(CPI)年增率2.75%，雖未破三，但較8月2.66%上升，原因是外食費、肉類、蛋類、房租及油料費都上漲。核心CPI年增率2.79%，持續上揚，外食費年增率仍高達6.54%，外食族的物價壓力依然未減。

在今年3月消費者物價指數年增率飆破3%後，連續五個月都超過3%，直到8月年增率回落2.66%，終止連五個月破三，9月再度微升到2.75%。

主總處表示，9月CPI較上年同月漲2.75％，主因外食費、肉類、水果、蛋類、水產品、房租、家庭用品及油料費上漲所致，惟蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.82％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲2.79％

七大類中，食物類漲 5.30％：蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 31.16％及 5.43％，加以水產品、外食費、調理食品、水果及乳類各漲 7.08％、6.54％、6.42％、5.54％及3.72％所致，惟蔬菜價格下跌3.68％，抵銷部分漲幅。

居住類漲2.50％，主要是住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.95％、3.51％及2.07％。

交通及通訊類漲2.24％，主因交通工具零件及維修費、交通工具與油料費分別上漲5.77％、3.45％與3.31％所致，惟通訊設備價格下跌7.38％，抵銷部分漲幅。

17項重要民生用品漲幅5.84%，漲幅較8月高， 其中雞蛋類漲幅雖較8月降，仍高達35.85%；沙拉油、調理油漲幅也擴大至16.03%，麵粉年漲6.61%，麵包也漲7.25%，都推升民生物資年增率較8月更高。

9月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲12.82%，其中國產內銷物價指數較上年同月漲6.33％，主因燃氣、電、電子零組件，以及石油及煤製品等價格上漲所致，惟基本金屬價格下跌，抵銷部分漲幅。進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲17.21%，持續維持高檔。