快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

外食、房租上揚！9月CPI年增率2.75% 通膨較8月增溫

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天發布9月消費者物價指數(CPI)年增率2.75%，雖未破三，但較8月2.66%上升，原因是外食費、肉類、蛋類、房租及油料費都上漲。核心CPI年增率2.79%，持續上揚，外食費年增率仍高達6.54%，外食族的物價壓力依然未減。

在今年3月消費者物價指數年增率飆破3%後，連續五個月都超過3%，直到8月年增率回落2.66%，終止連五個月破三，9月再度微升到2.75%。

主總處表示，9月CPI較上年同月漲2.75％，主因外食費、肉類、水果、蛋類、水產品、房租、家庭用品及油料費上漲所致，惟蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.82％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲2.79％

七大類中，食物類漲 5.30％：蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 31.16％及 5.43％，加以水產品、外食費、調理食品、水果及乳類各漲 7.08％、6.54％、6.42％、5.54％及3.72％所致，惟蔬菜價格下跌3.68％，抵銷部分漲幅。

居住類漲2.50％，主要是住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.95％、3.51％及2.07％。

交通及通訊類漲2.24％，主因交通工具零件及維修費、交通工具與油料費分別上漲5.77％、3.45％與3.31％所致，惟通訊設備價格下跌7.38％，抵銷部分漲幅。

17項重要民生用品漲幅5.84%，漲幅較8月高， 其中雞蛋類漲幅雖較8月降，仍高達35.85%；沙拉油、調理油漲幅也擴大至16.03%，麵粉年漲6.61%，麵包也漲7.25%，都推升民生物資年增率較8月更高。

9月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲12.82%，其中國產內銷物價指數較上年同月漲6.33％，主因燃氣、電、電子零組件，以及石油及煤製品等價格上漲所致，惟基本金屬價格下跌，抵銷部分漲幅。進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲17.21%，持續維持高檔。

消費者物價指數

延伸閱讀

不妙！物價又漲回來了 9月CPI年增率反轉回升至2.75%

大QE時代=平民被搶劫？他怨沒錢進股市很慘 網曝1類人最賺

保羅克魯曼：聯準會不要升息比較好

國泰金李長庚：經濟狀況明年下半年有機會轉好

相關新聞

不妙！物價又漲回來了 9月CPI年增率反轉回升至2.75%

不妙！國內物價又漲回來了。主計總處今（6）日公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，不僅反轉回升，一改7月、...

渣打銀：估美元Q4飆至117 衝突擴大不排除再走強

渣打銀今（6）日舉行投資展望記者會，給出未來6~12個月金融市場三套劇本，中性情境最有可能發生，此時通膨下半年將可望達高...

循環經濟週12日起展開 經部：排除障礙打通經濟氣血

2022循環經濟週活動將自10月12日開跑。經濟部次長曾文生今天表示，循環經濟推動多年，將持續排除循環經濟產業中的痛點或...

保羅克魯曼：聯準會不要升息比較好

2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman)今(6)日上午表示，他認為美國聯準會應該不要升息或只升...

克魯曼：歐美央行政策估2024年後轉向 重回低利環境

諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼今天表示，從實體經濟面來看，「沒什麼證據支持高利率環境會持續下去」，預估歐美主要國家央行可能...

國慶日勞工應休假 出勤需給加倍工資違者最高恐罰百萬

國慶日即將到來，依《勞動基準法》第37條規定，該日為國定假日。北市勞動局表示，許多勞工在問休假及出勤工資的問題，雇主依法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。