從科學少女看台灣產業轉型之路

碩達系統執行長陳相宇 圖／品赫數位整合提供

九月上檔的科學少女是一部針對8-18歲青少年的科普電影，近期碩達系統包場活動，大力邀約員工與親友參加，家長與小朋友踴躍參與，當天爆場近乎三百人出席；對於一家資訊公司，主力於數位轉型，同仁們初次觀影反應，內容似乎淺了些，打著AI未來科技牌實則以親情掛帥，程式設計開發僅是部分點綴，但經過後續的討論與發想，才發現大道至簡，反璞歸真，細想電影中的情節與安排無疑反應台灣產業轉型之路的縮影。

左起碩達系統執行長陳相宇、科學少女電影監製王銀國 圖／品赫數位整合提供

碩達系統執行長陳相宇結合在資訊業界數十年的經驗，分享他的觀點，結合與導演(莊景燊)、編劇(王莉雯)、監製(王銀國)的訪談內容更是不謀而合。

執行長歸納台灣產業轉型之路無非是，起承轉合四個字!

起: 破而後立，危機就是轉機；除了市場先驅者，企業經營多半求一個「穩」，尤其在傳產與製造業，雖然這也是產業可以支持台灣經濟蓬勃發展數十年的原因，但面對全球局勢的改變與競爭，變與不變倚賴領導者的自由心證，當我們跟企業談起數位轉型，多半收到的回應是: 「轉型很好，但我們經營這麼多年都是用這種方法，也沒有問題，為什麼要改變? 就維持原有的模式、系統架構，等到有問題再說」，但這個再說，往往就是大象無法跳舞的原因，當浪潮襲來，遺憾的是在沙灘上輝煌的曾經；舉個例子，我們講數位化與數位轉型這麼多年，遺憾的是真正讓企業動起來的反而是疫情! 分流與遠端辦公、人力缺口與自動化導入，這些的基礎就是數位化，科技的存在就是協助人類解決問題，如同電影裡人型機器人愛普洛的發展，源自於需求，應用於親人逝世的危機，而後續一路的經歷接納與改變的轉機。

碩達系統企業營運架構圖 圖／品赫數位整合提供

承: 承先啟後，綜觀全局；當我們跟企業溝通時，客戶一開始可能感到疑惑，他們說: 「我要的是解決現在的問題，我要的是A為什麼你要跟我說甲乙丙?」 因為我們看的不只是現在，當評估企業需求時，我們先了解客戶背景、痛點、經營策略以及發掘真正的因與果，然後整合未來期望與發展目標最後提出，最適合的解方，而這往往是五年、十年都可以繼續發展沿用，因為我們談的是永續經營! 但這真的很難，必定要有前面的改變與建設才會有後面的延續，就像電影中所提到的，存在的不會消失，如同雲朵、變成雨滴、化為水再落入我們的杯中成為茶，一切都有跡可循，與科技的演進類似，從虛無飄渺的想像到落地成形，然後成為新商模，AI、IOT、VR皆同此理。

左起編劇王莉雯、導演莊景燊 圖／品赫數位整合提供

轉: 轉念成善，轉識成智；從雲端、數位轉型，一直到現在我們努力倡導的ESG永續經營，其實這條路一點都不簡單，因為改變往往是最難的!基於資訊的不對等，對新領域的不理解感到恐懼，所以拒絕接受轉變，但只要了解背後意義，新的觀點一點都不可怕，如同自動化造成失業的爭議，從另一方面來看，出生率下降人口老化，高度知識化的結果，勞動力儼然成為未來考驗，但透過AI進程技術輔助自動化執行，降低作業風險與加大產能，這便是善用科技的智慧。所以屏除偏見，放寬心胸，嘗試了解，將知識化做企業轉型的動力；誠如導演表示:「AI的發展是必然的演進，除非有重大的衝擊導致文明倒退，科技最終要回到人的生活，如何用才是重點!」，就像女主角參加程式開發比賽的模型源自於對母親的思念，而電影開頭的Orange Chocolate製作的六個步驟也隱藏AI服務應用的過程，事前準備，從資訊盤點、蒐集與數位化、資料清理梳洗、結合分析到建模應用，賦予資料新的價值與意義，最終成果，高度仰賴前置作業，而失敗與否亦考驗著經營者的耐心和決心；記憶的味道是撫慰人心的養分，數據的應用則是企業轉型發展的底氣與未來，如何定義好壞與可用性，需要專業的分析與解讀，透過教育、訓練創新思維，建立關聯性達到目的，讓企業逐步實踐標準化、數位化、自動化、智慧化。

合: 天時地利人和；110年碩達協辦的ESG永續經營座談會有幸邀請到聯合線上總經理官振萱前來分享，她的一句話「因為一個人走得快，但一群人則能走得更遠」，至今讓我印象深刻，也讓我重新檢視現行公司與夥伴運作模式，希望能找到志同道合的夥伴一起走，走更遠；電影監製提到:「一部好的電影需要天時地利人和，這除了從資金、演編劇導都要到位、行銷公關，還有後續一連串的配合，但我們能做的就是堅持下去，不要輕言放棄。」，如同在各領域辛苦耕耘努力的人們，雖然遭遇挫折、想過放棄、甚至遭受質疑，或因多年無法回收的投資遭受巨大壓力，但只要走過這一遭，回顧來時，經驗將化作養分，支持茁壯，成長直到伸展枝枒，落葉成林，這就是我們為下一代打造的未來。

陳執行長總結到:「轉型之路絕非一蹴可及，在起承轉合之間，只要找到對的夥伴，不要躁進透過兩軌並行減少風險，在新舊交替接班之際一定會經歷觀念衝撞，除了確立企業策略方向，制定計畫，執行過程中滾動式調整，最重要的就是溝通溝通再溝通。」

極端氣候，全球危機，世界正在為自己發聲，從科學少女開始碩達看見教育的影響力，也希望透過教育推動更多正向改變，並且找到志同道合的夥伴，一起往ESG永續經營的方向邁進。