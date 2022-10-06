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臉書、谷歌壟斷數位廣告市場 公平會：跨部會溝通中

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
公平會主委李鎂在立法院經濟委員會接受質詢。圖/記者陳姿穎攝
公平會主委李鎂在立法院經濟委員會接受質詢。圖/記者陳姿穎攝

公平會今（6）日在立法院經濟委員會接受質詢，多名立委提出公平會對於數位廣告市場失序，影響媒體收益該如何積極處裡，公平會主委李鎂指出，行政院與NCC、文化部、公平會已經組成跨部會小組橫向溝通中，公平會副主委陳志民表示，公平會負責事後調整、維護市場競爭秩序。

立委呂玉玲表示，美國司法部規劃數位廣告壟斷的總支出高達6.3兆台幣，而澳洲有新聞媒體與平台強制議價法，強制社群平台facebook、搜尋平台google付費給媒體，但台灣目前都沒有相關機制，因此，希望公平會對台灣數位廣告市場有管理或分潤機制、能保障媒體權益，一個月內給橫向溝通結果。

立委邱顯智表示，對於數位廣告壟斷問題，英國、澳洲、日本等國，都完成數位廣告市場調查，並召集業者專家的聽證會。

立委邱志偉指出，數位廣告壟斷造成不公平競爭，立法是手段，澳洲、歐盟皆立專法，希望公平會盡快找出台灣模式。

李鎂回應，台灣要不要立專法還要經過討論，目前要和各部會溝通討論，才能有較完善的解決方法。行政院與NCC、文化部、公平會已經組成跨部會小組橫向溝通中。

立委蘇治芬提到，數位廣告壟斷除了影響內容多元性、第四權的監督等，目前平台也沒有一套分潤機制，已經影響媒體生存，希望公平會可以提出修法，討論相關罰則。

立委陳明文說，數位時代要避免平台巨擘影響市場秩序，希望公平會不只用公平交易法解決新型態問題，主動提出修法或立新法。

公平會副主委陳志民表示，媒體財務損失不等於競爭損害，平台若濫用權力，數發部事前規畫、管制，公平會負責事後調整、維護市場競爭秩序。

而對於立委謝衣鳳指出，國際大型平台壟斷數位廣告市場，兩年前公平會就在研擬對策，但至今還是沒有解決辦法。

公平會則表示，目前還在擬定策略，陸續有和專家學者討論。

數位廣告 公平會 澳洲

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