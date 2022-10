保羅克魯曼：地緣政治對台灣是重大挑戰

2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman)今(6)日上午表示,地緣政治對台灣來說是重大挑戰,台灣過去受惠全球化及全球供應鏈整合,現在看到全球化好像有點開倒車,部分來自地緣政治因素。

2022世界投資者週聯合論壇今天連續第三天舉行,克魯曼以越洋視訊方式主講「Inflation and the future of financial assets」。與台灣專家座談時指出,地緣政治事件突然變成重大因素,今年2月24日開始,整個世界變得不一樣了,很多國家還是有征服其他國家的野心,影響到其他人的投資部位。

俄烏戰爭打下來,俄羅斯目前進展糟糕,西方國家不希望俄羅斯併吞掉烏克蘭,「西方國家不希望俄羅斯越來越壯大,但是我們不知道俄羅斯到底在想什麼」。

地緣政治對台灣來說是重大挑戰,台灣過去受惠全球化及全球供應鏈整合,現在看到全球化好像有點開倒車,部分來自地緣政治因素。部分私部門企業發現說,原來全球供應鏈比想像更加脆弱。

另外,美國政府終於開始正視氣候變遷問題,美國推出很多政策,卻導致國家經濟主義,但唯有這麼做才有辦法推動對抗氣候變遷的政策,否則根本沒辦法通過法案推動乾淨能源。

拜登政府提供能源產業一些減稅政策,而且提供一些在美國製造產品的誘因,希望能夠在美國增加工作機會,這些聽起來對美國有利,但是同時間就對其他國家、對全球不利。

韓國跟美國簽定自由貿易協定,美國做了很多國家經濟保護主義,這個跟自由貿易根本就是矛盾。各國重視氣候變遷,貿易協定重要性沒有對抗氣候變遷那麼重要,所以到底要保護氣候還是要推自由貿易,優先順序非常明顯。

這樣一來,造成一些政治上困境,地緣政治的觀點,私部門比較擔心,這個國家到底有沒受到地緣政治風險的影響。

政策上來說,美國規定,全球化之下還是要保護國家的安全。美國把工作搬到墨西哥、加拿大等等,還有搬到其他友好國家,美國也比較喜歡法治的民主國家,好比台灣,政治議題就很重要了,但是現在局勢又不是那麼簡單。