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保羅克魯曼：地緣政治對台灣是重大挑戰

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
保羅克魯曼(Paul Krugman，後排螢幕)透過越洋視訊，在2022世界投資者週聯合論壇上與台灣的專家對談。主辦單位/提供
保羅克魯曼(Paul Krugman，後排螢幕)透過越洋視訊，在2022世界投資者週聯合論壇上與台灣的專家對談。主辦單位/提供

2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman)今(6)日上午表示，地緣政治對台灣來說是重大挑戰，台灣過去受惠全球化及全球供應鏈整合，現在看到全球化好像有點開倒車，部分來自地緣政治因素。

2022世界投資者週聯合論壇今天連續第三天舉行，克魯曼以越洋視訊方式主講「Inflation and the future of financial assets」。與台灣專家座談時指出，地緣政治事件突然變成重大因素，今年2月24日開始，整個世界變得不一樣了，很多國家還是有征服其他國家的野心，影響到其他人的投資部位。

俄烏戰爭打下來，俄羅斯目前進展糟糕，西方國家不希望俄羅斯併吞掉烏克蘭，「西方國家不希望俄羅斯越來越壯大，但是我們不知道俄羅斯到底在想什麼」。

地緣政治對台灣來說是重大挑戰，台灣過去受惠全球化及全球供應鏈整合，現在看到全球化好像有點開倒車，部分來自地緣政治因素。部分私部門企業發現說，原來全球供應鏈比想像更加脆弱。

另外，美國政府終於開始正視氣候變遷問題，美國推出很多政策，卻導致國家經濟主義，但唯有這麼做才有辦法推動對抗氣候變遷的政策，否則根本沒辦法通過法案推動乾淨能源。

拜登政府提供能源產業一些減稅政策，而且提供一些在美國製造產品的誘因，希望能夠在美國增加工作機會，這些聽起來對美國有利，但是同時間就對其他國家、對全球不利。

韓國跟美國簽定自由貿易協定，美國做了很多國家經濟保護主義，這個跟自由貿易根本就是矛盾。各國重視氣候變遷，貿易協定重要性沒有對抗氣候變遷那麼重要，所以到底要保護氣候還是要推自由貿易，優先順序非常明顯。

這樣一來，造成一些政治上困境，地緣政治的觀點，私部門比較擔心，這個國家到底有沒受到地緣政治風險的影響。

政策上來說，美國規定，全球化之下還是要保護國家的安全。美國把工作搬到墨西哥、加拿大等等，還有搬到其他友好國家，美國也比較喜歡法治的民主國家，好比台灣，政治議題就很重要了，但是現在局勢又不是那麼簡單。

美國 俄羅斯 氣候變遷

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