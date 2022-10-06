數位部將主掌媒體議價？ 政院說明目前分工狀況

針對新聞媒體分潤是否要訂定議價分潤一案，行政院發言人羅秉成今（6）日表示，行政院前確實有針對這些網路大型媒體平台是否要分潤廣告費用給新聞業進行跨部會討論，未來會先交由數位發展部蒐集各界意見後，提出比較可行的方式。

新聞媒體是否要跟大型網路平台進行廣告分潤一直備受關注，不過現在歐盟級澳洲都已經有進行相關的討論或制定法案來要求所謂的「大型跨境網路平台」必須要與新聞媒體業進行廣告分潤的動作。

對此，羅秉成今日也表示，現在的網路大型的媒體平台都有收取的廣告費用，那這個廣告費用是否應該要合理的分潤給其他平面媒體，這涉及到議價等等，這確實也是需要一個專法或是一個機制來處理，行政院的部會間的確也都有一些討論。

羅秉成也說，現在也有一些民間版草案提出，數位發展部都有所掌握，唐鳳部長也均有積極對外說明這個議題相關政策的決定，但對於部會分工的溝通，最後是由數位發展部負責，而這個部分的政策相關推動會由數位發展部持續處理。

至於數位發展部位來就是媒體分潤的主責單位？羅秉成表示「是的」。據悉，數位部是負責主要協調，做跨部會內部溝通的工作，但如果涉及媒體，還是NCC、文化部負責，數位部角色是主要幕僚，統整大家意見，開工作會議，但政策的決定還是會是跨部會。簡言之，決策還事要由行政院進行跨部會溝通及協調，數位部算是一個幕僚角色，主要負責統籌。