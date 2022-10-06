國慶連假勞工出勤怎給薪？ 勞動部算給你看

蔡政府對太陽光電立下2025年裝置容量20GW的目標，包括屋頂型8GW、地面型12GW，其中含漁電共生4GW；雖然到目前為止，全台灣已經併網的太陽光電裝置容量未及2025年目標的一半，但光是台南市，就已經達到1.69GＷ的裝置容量，扛下了全台超過一成的光電數量，也是所有縣市中的第一名。

2022-10-06 07:00