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國慶連假勞工出勤怎給薪？ 勞動部算給你看

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
示意圖／聯合報系資料照
示意圖／聯合報系資料照

國慶連假即將到來，勞動部今（6）日表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。依內政部「紀念日及節日實施辦法」第3條規定，國慶日放假一日。今（111）年10月10日國慶日為星期一，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。

勞動部進一步表示，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，今年會形成三天連假。假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤八小時，其各日出勤工資給付規定如下：

第一種情況：勞工10月8日（星期六）出勤，性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項規定計算。試算工資為：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

第二種情況：勞工10月9日（星期日）出勤，性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

第三種情況：勞工10月10日（星期一）出勤，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。試算工資為：150元×8小時＝1,200元

勞動部強調，國慶日連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。

國慶 勞動部 連假

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