GDP保3有望嗎？ 調查：逾半數企業看好、勞方較不樂觀

每況愈下的經濟情勢，對勞資雙方來說，又是如何看待後疫情時代的大環境？yes123求職網今（6）日公布「保3大作戰與百貨周年慶消費調查」，結果顯示看待今年台灣的經濟成長率可以保3的資方有51%，但勞方僅42%，同樣的在看好明年景氣的調查部分，企業也是相較勞工樂觀一點，34%企業看好明年景氣，而看好的勞工比率僅有26%。

此外，調查更發現，有高達72.8%的勞工認為，想明顯刺激台灣的「內需經濟」，他們覺得「企業加薪」這一招是「有效的」。

假如以目前月薪估算，大家覺得「至少」要加薪多少，才會增加「非民生必需品」的支出呢？此次調查就發現，勞方平均需要加18.6%，就會提高「非基本生活開銷」：像是購買化妝品、3C產品、吃聖誕大餐、買聖誕禮物。若以「官方經常性薪資」44,286元換算，如果調薪18.6%，大約就是月薪要增加8,237元。

總的來說，想要明顯刺激台灣的「內需經濟」，勞工朋友覺得哪項政策有效呢？調查顯示，在可複選狀況下，前五項依序為：「基本工資調漲」(60.7%)、「振興券或消費券」(57.8%)、「針對薪資所得減稅」(34.3%)，以及「節能家電換購補貼」(23.3%)、「國內旅遊補貼」(22.3%)。

對照資方看法，企業又覺得哪項政策有效呢？在可複選狀況下，前五項依序是：「針對薪資所得減稅」(44.1%)、「振興券或消費券」(41.7%)、「國內旅遊補貼」(33.1%)，以及「節能家電換購補貼」(24.3%)、「基本工資調漲」(22.8%)。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，即將全面性「邊境解封」，若能在歲末前加快復甦腳步，更有助於加薪分紅意願回溫，勞工們對年終獎金數字，自然不用太悲觀。

當然想要真正有效並持續刺激內需經濟，勞工朋友需要獲得「有感的」調薪，這部分有賴大環境的長期改變，特別是整體產業結構的調整與升級。

此外，楊宗斌也認為，從受薪階級的角度觀察，想要帶動內需消費、刺激經濟，許多人偏好這兩大政策方向：「實質薪資的增加」、「等同現金的補貼」。

只是更別忘了，不少刺激經濟的方案，其實花到的都是勞工們的納稅錢，或者還要舉債，因此實施前，必須經過嚴謹評估，除了衡量長短期效果，有時候還需要「財政政策」、「貨幣政策」、「勞動政策」多頭並進。

上述「保3大作戰與百貨周年慶消費調查」，是於2022年9月20日到10月3日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,248份，其中男性619份，女性629份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77%。至於企業有效問卷共940份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。